Гатчинский колокол – сахалинский старожил

Эти несколько строк заставили меня заняться поиском информации. Для начала пунктиром вспомним, что гатчинский императорский завод – это завод, основанный легендарным ученым-металлургом Александром Степановичем Лавровым и в течение нескольких десятков лет – вплоть до революции 1917 года - выпускавший орудия и снаряды; но славу ему – всероссийскую – принесли колокола. Их было несколько линеек, как сказали бы современные маркетологи: маячные, церковные и поддужные. Об этом достаточно подробно писал гатчинский краевед Андрей Бурлаков. Продукция завода пользовалась огромным успехом, о чем свидетельствуют цифры, приведенные в очерке по его истории. Здесь сообщается, что в 1882—1892 гг. предприятие приняло 363 заказа и подготовило колоколов общим весом в 11 955 пудов, в 1893—1901 гг.— 897 заказов и изготовило колоколов общим весом в 42 383 пуда.

Меня заинтересовала судьба именно крильонского колокола. Он, действительно, был отлит для маяка на мысе Крильон в 1895 году из сплава меди и олова с добавлением серебра. Высота – 1,05 метра, а диаметр – 85 см. Вес 30 пудов 20 фунтов (в пуде, как мы помним, 16 кг). Поверхность колокола украшена барельефами Александра Невского и Марии Магдалины, изображения подписаны: «Святой Александр Невский», «Святая Мария Магдалина».

Немного географии

Мыс Крильон (по-японски Нисиноторо-мисаки, «Мыс Нисиноторо») – не только самая южная точка полуострова Крильон, но и всего острова Сахалин. Название дано в честь французского военачальника Луи-Бальбес де Крильона великим французским мореплавателем Жаном-Франсуа де Лаперузом.

С севера мыс соединён узким, но высоким и обрывистым перешейком с Крильонским полуостровом, на западе омывается Японским морем, на востоке – заливом Анива Охотского моря. С юга находится пролив Лаперуза, разделяющий острова Сахалин и Хоккайдо (Япония). Недалеко от Крильона – скалистый остров с говорящим названием Камень Опасности. На мысе работала метеостанция, маяк Тихоокенского флота.

Длительное время гатчинский колокол «работал» на маяке Крильон, в него били во время тумана, циклонов и штормов, чтобы подать сигнал проходящим в районе мыса кораблям.

Что же касается отметин от пуль, то это факт не только биографии самого колокола, но и нашей страны.

Эпизод 1. Война с Японией 1904-1905 гг.

Как мы помним, Российская империя проиграла войну с Японией. И одной из причин было бездарное командование флота. В исторических справочниках, исследованиях и документах говорится о том, что единственный, кто мог переломить ситуацию, был контр-адмирал Степан Макаров, океанограф, исследователь, автор идеи минного транспорта, теории непотопляемости и русской семафорной азбуки. Именно он распорядился на Крильоне установить футшток для замера уровня воды. Там же была высечена на скале вековая марка. Современные посетители маяка утверждают, что она просматривается и сейчас, «если знать, где искать».

Но вернемся в трудный 1905 год. Война с Японией идет не в нашу пользу. Макарова назначают командующим Тихоокеанской эскадрой в Порт-Артур, и это вдохновляет российских моряков. Сам адмирал встревожен. Вот строки из его письма сыну от 31 марта 1905 года: «Вадим, тут идет жестокая война, очень опасная для Родины, хоть и за пределами ее границ. Нет, не временный перевес неприятеля … тревожит меня. Русский флот, ты знаешь, творил и не такие чудеса. Но я чувствую, …что нам – и мне в том числе – словно бы мешают. Не адмирал Того (Хэйхатиро Того, командующий Объединенным флотом Японии. – авт.), нет, а как бы сбоку подталкивают, как бы подкрадываются сзади. Кто? Не знаю. Душа моя в смятении, чего я никогда не испытывал… Вот такое у меня настроение…»

Предчувствие его не обмануло: 31 мая (13 апреля по старому стилю) эскадренный броненосец – флагманский корабль «Петропавловск», на котором находился Макаров, подорвался на японской мине на внешнем рейде Порт-Артура и затонул вместе со всем штабом.

Вот строки из воспоминаний мичмана В.П. Шмидта: «Погибли 31 офицер и 624 матроса. Спасены 7 офицеров и 83 матроса. Впечатление было настолько потрясающим, что как бы оцепенение напало на команды остальных судов…, а на форту – на Золотой Горе, под которой (недалеко, милях в 3-5-ти) и погиб “Петропавловск”, один офицер сошел с ума, солдаты же навзрыд рыдали. Известие о гибели “Петропавловска” с Адмиралом Макаровым громом пронеслось по всей России, и многие тогда же поняли, что наша война с Японией проиграна».

Напомню, что об этих событиях есть романы Степанова «Порт-Артур» и Новикова – «Цусима».

Война шла не только на море, но и на суше. 7 июля 1905 года в 9 часов утра японцы начали высадку на побережье Анивского залива - между селом Мерея и Савиной падью. Началась оборона Сахалина. В бой вступили моряки лейтенанта Максимова с крейсера «Новик», они сформировали батарею. В архивных документах сохранилось много подробностей об этом периоде, но мы воспользуемся теми, где речь идёт о маяке с нашим колоколом.

«Прибыв на Крильонский маяк и ознакомившись с постановкой несения службы, к прискорбию, нашел полный хаос... Смотритель маяка очень старый и невменяем, фактически роль смотрителя исполняла его 12-летняя дочь, заведуя складами и довольствием команды... Мачта не имела сигнальных фалов, а все новые флаги были съедены крысами... Сигнальная пушка при выстреле по ветхости установки опрокидывалась и угрожала увечьем стрелявшему... На Крильон приходили японские шлюпки и, когда команда хотела их арестовать, то смотритель им не позволил, получая от японцев спирт, табак и некоторые предметы роскоши».

«В 2 ч. 50 м. из-за мыса Эндума показался минный отряд, состоящий из 4-х миноносцев. Подпустив их на 25 кабельтов, открыл беглый огонь... Через 5–7 мин. на втором миноносце, на правом борту, произошел пожар, а на третьем был взрыв 120 мм снаряда в кормовой части, после чего миноносцы стали подавать короткие свистки и бросились в разные стороны... ......

Подпустив другой отряд на 18 кабельтов, открыл беглый огонь сегментными снарядами... Минут через 20 при прицеле в 12 кабельтов замечено было одновременное попадание двух 120 мм снарядов в правый борт… После чего миноносец прекратил огонь, повернул в море, стал удаляться ... Зная точно место стоянки японского флота, я открыл перекидной огонь, на что получил в ответ жестокую бомбардировку.

...Выждав окончание бомбардировки, бегом перебрался на маячную гору, которая была вне выстрелов и где должны были собраться люди…»

«Минут через 5, увидел в 6-7 шагах несколько силуэтов неприятельских солдат, а потому приказал открыть огонь. По первому выстрелу весь отряд открыл огонь. Неприятель также не замедлил ответить жестоким ружейным огнем, но минут через 30 неприятель, будучи отбит с большим уроном, прекратил огонь и с большим шумом быстро отступил...»

Остров Сахалин был занят японцами. В итоге 23 августа 1905 года состоялось подписание Портсмунтского мира. По его условиям, Россия признала за Японией право господства в Корее и уступала часть территории острова Сахалина, передавала Японии Квантунский полуостров вместе с Порт-Артуром. Контрибуции никто никому не выплачивал, но Россия должна была выплатить вознаграждение противнику за содержание русских военнопленных.

Эпизод 2. Война с Японией 1945 года.

Как мы знаем ещё из учебников истории, на Ялтинской конференции отдельно обсуждался вопрос вступления СССР в войну против Японии. Сталин заявил, что это возможно, но не раньше чем через 3 месяца после полной капитуляции Германии. При этом советский лидер назвал ряд условий вступления СССР в войну против Японии: результаты русско-японской войны 1904-1905 годов аннулируются, и СССР возвращает все территории, потерянные царским правительством; СССР получает Курильские острова и Южный Сахалин.

«Война СССР и Японии в 1945 году длилась меньше месяца - с 9 августа по 2 сентября, но этот период стал ключевым в истории Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, завершив и, наоборот, инициировав множество исторических процессов продолжительностью в десятки лет, – пишет Илья Крамник, военный обозреватель РИА Новости. – Предпосылки советско-японской войны возникли ровно в тот день, когда окончилась война русско-японская. Территориальные потери России были незначительны – арендованный у Китая Ляодунский полуостров и южная часть острова Сахалин. Более весомой была потеря влияния в мире в целом и на Дальнем Востоке, в частности, вызванная неудачной войной на суше и гибелью большей части флота на море. Очень сильным было чувство национального унижения. Япония стала доминирующей дальневосточной державой, практически бесконтрольно эксплуатировала морские ресурсы, в том числе в российских территориальных водах, где вела хищнический лов рыбы, краба, добычу морского зверя и т.д.»

В период Великой Отечественной войны Япония неоднократно планировала напасть на Советский Союз, но «отвлекалась» на выяснение отношений как с фашистской Германией, так и с Великобританией и США.

«Августовский шторм» - так назвали войну СССР с Японией западные историки и политологи. Советские войска, на тот момент обогащенные опытом боевых действий против немцев, серией быстрых и решительных ударов прорвали японскую оборону и начали наступление...

Есть «Справка о занятии мыса Ниси-Ноторо мисаки (Крильон) в августе 1945 года», хранящаяся в г. Подольске в Центральном архиве Министерства обороны. Её приводит автор сайтов «Военное обозрение» и «Виртуальный остров». Он пишет, что 28 августа командиру отряда кораблей в Отомари была поставлена задача: высадкой десанта на м. Ниси-Ноторо мисаки овладеть маяком, поселком и береговой батареей. Прервать связь о. Сахалин с островом Хоккайдо, взяв под контроль подводный кабель, и разоружить имеемый там гарнизон.

В составе бригады морских десантников было 40 человек. В 14.00 катера подошли к мысу и стали на якорь в небольшой бухточке с юго-западной стороны на расстоянии 2-3 кабельтова от берега и начали высадку десанта на песчаный пляж. Видимость в момент высадки была менее одного кабельтов (туман). В 15.00 высадка десанта закончилась, сопротивления со стороны противника не было. Десант, заняв береговую полосу, начал продвижение вглубь и занял маяк, метеостанцию, гидроакустическую станцию, поселок и несколько складов. В одном из складов обнаружено несколько тысяч арт. снарядов. Недалеко от склада обнаружена артиллерийская позиция с оборудованными орудийными двориками, но пушек там не оказалось.

...Высланные в расположение гарнизона бойцы десанта встретили батальон японцев в составе 700 солдат и 28 офицеров. После переговоров гарнизон капитулировал и сложил оружие. Захвачено 2 батареи, свыше 400 винтовок, боезапас, радиостанция. Для охраны пленных был оставлен весь личный состав десанта и катер БО-319. Другой катер с 4 пленными офицерами и начальником гарнизона ночью 29.08 возвратился в Отомари. На следующий день на мыс ТЩ-599 доставил подкрепление в количестве 79 человек».

...Советские войска заняли южную часть Сахалина, Курильские острова, Маньчжурию и часть Кореи. Боевые действия на островах полностью закончились 5 сентября.

Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе. По итогам этой войны СССР фактически вернул в свой состав территории, утраченные Россией ранее (южный Сахалин и, временно, Квантун с Порт-Артуром и Дальним, впоследствии переданные Китаю), а также Курильские острова, принадлежность южной части которых до сих пор оспаривается Японией.

На мысе Крильон из 40 десантников погибло семеро. В 1945 году на самой южной оконечности мыса им поставили небольшой памятник, выполненный из природного камня.

В 1968 году героям поставили новый памятник: в основание уложили 8 полутонных блоков, а в качестве постамента - две плиты по 1,7 т. На 3-метровом обелиске прикрепили бронзовую доску с надписью: «Здесь похоронены воины, погибшие при освобождении Южного Сахалина от японских империалистов. Август-сентябрь 1945 года». Решением Сахалинского облисполкома от 9 марта 1971 года № 98 памятник был поставлен на государственную охрану.

Уже в наше время 9 мая, в День Победы, сюда приезжают на внедорожниках (другого способа нет) люди, чтобы почтить память морских десантников. Местные блогеры пишут, что с каждым годом участников этого мероприятия становится больше.

А что же наш колокол? Он был молчаливым свидетелем всех этих событий. Только в 1979 году его сняли с маяка и перевезли ниже – в город Корсаков. Еще через год в Корсакове был сооружен памятник в честь первых русских гидрографах Тихоокеанского флота, а центром всей композиции стал гатчинско-крильонский колокол со следами пуль. Решением исполкома Сахалинской области он признан памятником истории областного значения, культурным объектом и взят под охрану.

А теперь сделаем небольшие подсчеты: год рождения колокола – 1896-й, а на дворе – 2022-й. 126 лет нашему сахалинскому старожилу, и он по-прежнему цел, продолжает работать. Вот оно, гатчинское качество.

Ирина Владимирова

P.S. При подготовке текста использована информация Сандры Клайд, сайты: область на островах, warspro.ru, istoriarusi.ru, ria.ru.