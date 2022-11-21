В Гатчинском дворце — выставка о судах над нацистами
В Гатчинском дворце представили рассекреченные документы судебных процессов над военными преступлениями немецко-фашистских оккупантов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Выставка охватывает период с 1943 по 1947 и с 2020 по 2022 годы.
Документы открытых судебных процессов 1943-1947 годов представлены Центральным архивом ФСБ России. Дополняют экспозицию материалы судебных процессов 2020-2022 годов по признанию факта геноцида мирного населения со стороны нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны.
В экспозицию, помимо копий архивных документов, вошли уникальные фотографии из федеральных и региональных ведомственных архивов, копии с рисунков о процессах в газетах того времени, предметы узников из концлагеря Освенцим, стенды, которые через архивные документы знакомят с ходом заседаний суда, и многое другое.
Здесь же представлена выставка «Слово Победителя», созданная участниками Всероссийского движения «Волонтеры Победы». На ней представлены портреты ветеранов Великой Отечественной войны из разных регионов России с QR-кодами, пройдя по которым можно познакомиться с видеовоспоминаниями участников событий.