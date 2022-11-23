Отключения света 24 ноября в Гатчинском районе
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии 24 ноября 2022 года в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
24.11.2022 с 09:00 до 18:00
г. Гатчина:
ул. Карла Маркса д. 73,13.
24.11.2022 с 02:00 до 04:00
Таицкое ГП:
пгт. Тайцы, д. Александровка.
Новосветское СП:
п. Новый Свет, дома 1-6, 11, 12, 57, 57б, 29, 12а.
24.11.2022 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино, (ж.п. Дружба),
д. Ижора.
24.11.2022 с 09:00 до 18:00
Сиверское ГП:
д. Старосиверская,
п. Дружноселье (частично),
24.11.2022 с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
24.11.2022 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Питкелево,
д. Ронилово.
24.11.2022 с 09:00 до 18:00
Дружногорское ГП:
д. Изора,
д. Протасовка,
д. Лязево.
24.11.2022 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Малые Колпаны, ул. Кооперативная, ул. Центральная, гаражи Гатчина, Пром. зона.
24.11.2022 с 09:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Большое Рейзино (частично), СНТ «Урожай».