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Отключения света 24 ноября в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии 24 ноября 2022 года в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

24.11.2022 с 09:00 до 18:00

г. Гатчина:

ул. Карла Маркса д. 73,13.

 

24.11.2022 с 02:00 до 04:00

Таицкое ГП:

пгт. Тайцы, д. Александровка.

 

24.11.2022 с 10:00 до 18:00

Новосветское СП:

п. Новый Свет, дома 1-6, 11, 12, 57, 57б, 29, 12а.

 

24.11.2022 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино, (ж.п. Дружба),

д. Ижора.

 

24.11.2022 с 09:00 до 18:00

Сиверское ГП:

д. Старосиверская,

п. Дружноселье (частично),

 

24.11.2022 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

п. Дивенский.

 

24.11.2022 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Питкелево,

д. Ронилово.

 

24.11.2022 с 09:00 до 18:00

Дружногорское ГП:

д. Изора,

д. Протасовка,

д. Лязево.

 

24.11.2022 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

д. Малые Колпаны, ул. Кооперативная, ул. Центральная, гаражи Гатчина, Пром. зона.

 

24.11.2022 с 09:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Большое Рейзино (частично), СНТ «Урожай».

 