Родные люди

Пространство диалога

Россию невозможно изолировать от внешнего мира, а внешний мир невозможно изолировать от России. Эта мысль стала лейтмотивом юбилейного Балтийского форума, который прошёл в Рощино.

На несколько дней Ленинградская область превратилась в столицу русскоязычного пространства Балтийского региона. К нам приехали люди, которые живут в странах ближнего зарубежья, но при этом ощущают себя частью России. Стоит ли говорить, что в этом году форум получился не просто насыщенным, но и необычайно актуальным?

Что делать жителям Прибалтики, которые оказались отрезаны от российских СМИ? Как бороться с таким информационным вакуумом? Чем Россия может помочь представителям диаспор в соседних странах? Назвать эти вопросы простыми язык не поворачивается. Но Ленинградская область готова активно участвовать в защите русского мира. Таков наш долг.

– Согласно внесённым в 2020 году в Конституцию поправкам Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской и культурной идентичности, – отметила вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.

Она также напомнила: наш регион уже 15 лет реализует программы в этой сфере. От приграничного сотрудничества до переселения соотечественников на ленинградскую землю.

– Конечно, актуальная ситуация в мире повлияла на расстановку приоритетов. Сейчас важно уделять большое внимание правовым вопросам поддержки соотечественников, особенно при возможной репатриации, – заявила Анна Данилюк.

С этой позицией согласен и профессор Николай Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований. Он напомнил, что только в приграничных городах Финляндии и Эстонии проживает около 100 000 русских людей.

– Здесь стирается грань между внешней и внутренней политикой. Таллин уже высылает отдельных активистов без вещей и документов. А если эта депортация станет массовой? Людей надо будет встретить, принять. К этому нужно быть готовыми, – считает профессор.

Защищая свои интересы

Среди организаций, которые помогают власти в решении этих проблем – Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Эксперты признаются: в последние годы работу значительно усложняет политическое давление, особенно в странах Прибалтики.

– С 2015 года сотрудникам фонда не выдают въездные визы в Вильнюс, Ригу и Таллин, – рассказывает Сергей Жиганов, старший советник Фонда. – Они блокируют нам счета и просто возвращают те деньги, которые мы направляем в адрес наших партнеров с пометкой «политика». Вот такая свободная западная демократия!

Бороться с таким беспределом помогает собственный опыт и поддержка простого населения.

– Фонд откликается на любое обращение, которое поступает из прибалтийских стран. Наши эксперты анализируют проблему, и мы, как правило, находим возможность поддержать людей. Из последних примеров – помощь правозащитникам в Эстонии и Латвии; людям, которые активно защищают там русскую культуру и историю, – резюмирует старший советник Фонда.

О проблемах русскоязычных жителей Прибалтики от первого лица рассказал Виктор Гущин, председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Латвийской Республике. Он отметил, что с началом специальной военной операции руководство Латвии заняло предельно жесткую антироссийскую позицию.

– Власти страны сразу же перешли к уничтожению всего русского на своей территории. Показателен пример сноса памятников. На данный момент уничтожено более 170 монументов советской эпохи. Убирают даже те из них, что были размещены на воинских захоронениях, – отметил наш собеседник.

Достаётся и русской культуре. Если раньше у людей отнимали право обучения на родном языке, то сейчас речь идёт уже о запрете русской речи в общественных местах. Опасная тенденция, которую нельзя оставить без ответа.

Рука помощи

Ленинградская область в целом оказалась готова к изменениям в международных отношениях, реализуя программу переселения и поддержки соотечественников.

Наших новых земляков на постоянной основе ждут юридическая поддержка и мероприятия в сфере занятости, переобучение и оформление документов. Ленинградский государственный университет предлагает широкие возможности молодёжи из приграничных территорий, а центр «Интеллект» проводит сессии для одарённых детей из разных стран.

Активно идёт работа по трудоустройству и обучению соотечественников.

– В этом году для соотечественников стало доступным профессиональное обучение по востребованным профессиям на региональном рынке труда. По направлению службы занятости к обучению приступили 45 соотечественников, для которых в период обучения ведется подбор будущего места работы, – рассказала Алла Астратова, председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Польза в этом случае обоюдная. В Ленобласти на 4 тысячи безработных 46 тысяч открытых вакансий. И приезжие очень нужны нашему рынку труда. Тем более что среди вернувшихся немало медиков, – а это востребованная профессия!

– Конечно, мы ждём соотечественников и готовы оказать содействие в трудоустройстве. Поможем и с оформлением документов, и с поиском работы. Кстати, обучение у нас бесплатное благодаря региональной и федеральной поддержке, – добавила Алла Астратова.

Только за последнюю пятилетку в Ленобласть переехало свыше 12 тысяч соотечественников. Все они стали нашими земляками и настоящей частью Команды47. Серьёзное пополнение «человеческого капитала» нашего родного региона. Что ни говори – приятно возвращаться туда, где тебя ждут.

Илья Бунин