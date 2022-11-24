Кто останется без света 25 ноября?
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в населенных пунктах Гатчинского района:
25.11.2022 с 09:00 до 18:00 (не более двух часов в указанный период)
Таицкое ГП:
пгт. Тайцы, ул. Санаторская 6-12, д/с, ж/д
25.11.2022 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино, (ж/п Дружба, Дылицкое шоссе, Волосовское шоссе, Сельский пер-к, Администрация СП)
д. Дылицы;
д. Луйсковицы;
д. Яськелево;
д. Алексеевка;
д. Вероланцы
25.11.2022 с 09:00 до 18:00
Сиверское ГП:
п. Дружноселье (частично);
25.11.2022 с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Рыбицы;
ДНП Рыбицы.
25.11.2022 с 09:00 до 18:00
Дружногорское ГП:
д. Изора,
д. Протасовка,
д. Лязево.
25.11.2022 с 09:00 до 18:00
Вырицкое ГП:
д. Новинка;
д. Ракитино;
Массив Новинка.
25.11.2022 с 10:00 до 16:00
Веревское СП:
д. М.Верево ул. Совхозная, ул. Школьная, Киевское шоссе, амбулатория, почта, магазины на площади.