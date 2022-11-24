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Кто останется без света 25 ноября?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

25.11.2022 с 09:00 до 18:00 (не более двух часов в указанный период)

Таицкое ГП:

пгт. Тайцы, ул. Санаторская 6-12, д/с, ж/д

 

25.11.2022 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино, (ж/п Дружба, Дылицкое шоссе, Волосовское шоссе, Сельский пер-к, Администрация СП)

д. Дылицы;

д. Луйсковицы;

д. Яськелево;

д. Алексеевка;

д. Вероланцы

 

25.11.2022 с 09:00 до 18:00

Сиверское ГП:

п. Дружноселье (частично);

 

25.11.2022 с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Рыбицы;

ДНП Рыбицы.

 

25.11.2022 с 09:00 до 18:00

Дружногорское ГП:

д. Изора,

д. Протасовка,

д. Лязево.

 

25.11.2022 с 09:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

д. Новинка;

д. Ракитино;

Массив Новинка.

 

25.11.2022 с 10:00 до 16:00

Веревское СП:

д. М.Верево ул. Совхозная, ул. Школьная, Киевское шоссе, амбулатория, почта, магазины на площади.

 