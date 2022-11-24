Кто останется без света 25 ноября?

Запад России, древнейшая история, пресловутая «заграница» - это все про Калининград, хотя именно он сейчас стал тем городом, который ассоциируется с возрождением русской культуры. Стоит поехать туда, чтобы утвердиться в уже понятом и разобраться в волнующих вопросах. В этом месте сохранились готические церкви, построенные в период расцвета католицизма, замки времен Средневековья, здания, ставшие историческими памятниками, в стиле барокко, ренессанс. И при этом Калининград не смотрится как музей, в нем возвышаются современные небоскребы, светятся огнями рестораны, отели, торговые центры. В городе нашли гармоничное сочетание современного градостроительства и исторических памятников архитектуры.