Ленобласть ― в пятёрке лидеров по выдаче грантов молодым предпринимателям

Оценка эффективности работы субъектов по этому направлению проводилась Минэкономразвития РФ.

Программа по поддержке молодежного предпринимательства в виде грантов стартовала в Ленинградской области в этом году. Гранты в размере от 100 до 500 тысяч рублей уже получили 35 предпринимателей, прошедших интенсивный обучающий курс, на общую сумму почти 17 млн рублей.

«В этом году мы запустили одну из востребованных и долгожданных мер поддержки ― гранты для молодых предпринимателей. Это отличный старт для начала своего дела или развития бизнеса. Главное, что это не просто выдача денег на реализацию проекта, а обучение новым практическим знаниям о ведении бизнеса. Каждый из получателей грантов проходит курс основ предпринимательской деятельности в центре «Мой бизнес», с помощью тренеров они формируют свои бизнес-планы и защищают их перед комиссией. Мы благодарны за высокую оценку нашей работы на федеральном уровне, и уверены, что спрос на такую эффективную комплексную поддержку молодых предпринимателей будет только расти», ― прокомментировала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай.

Среди проектов областной молодежи ― импортозамещающее производство ореховых паст, пластиковой посуды, семейный клуб с обучением по уходу за домашними животными, онлайн футбольная школа с элементами компьютерной игры, создание мобильных приложений для малого бизнеса и создание сервиса для продавцов на маркетплейсах.

Сейчас в Ленинградской области идет набор молодых бизнесменов на новый обучающий курс, по итогам которого они смогут получить гранты до полумиллиона рублей на своё дело. Старт обучения 30 ноября, в нем примут участие 100 начинающих предпринимателей в возрасте до 25 лет.

Заместитель Министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила, что грантовая программа открывает двери в предпринимательство тем, кому наиболее сложно запустить свой бизнес самостоятельно ― это социальные и молодые предприниматели. В этом году Минэкономразвития России уже выдало им более 2 500 грантов на сумму около 1 млрд рублей, из них более 1000 грантов молодежи до 25 лет.