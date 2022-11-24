Сбер наградит автора лучшей научной статьи по искусственному интеллекту 1 млн рублей

40 ключевых работ, прошедших отбор и этап рецензирования, будут опубликованы в одном из крупнейших в мире научных журналов «Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления» и в его англоязычной версии «Doklady Mathematics». Авторы также получат возможность выступить с докладами на конференции AI Journey в 2023 году, а лучшему из них будет вручен приз в 1 млн рублей.

На странице AI Journey Science, начиная с 25 ноября, можно будет ознакомиться с правилами проведения отбора и начать подготовку материалов.

Александр Ведяхин, Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Наша международная конференция AI Journey уже несколько лет задаёт вектор научной мысли в области искусственного интеллекта, стимулирует открытия и сокращает разрыв между теорией и практикой. Открытый отбор научных статей — это отличная возможность продвинуть результаты своих исследований на международном уровне».

Уже в этом году, в рамках AI Journey 2022 подготовлен спецвыпуск журнала «Доклады Российской академии наук». Математика, информатика, процессы управления». В него вошли научные статьи с передовыми разработками в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Материалы сборника охватывают такие актуальные темы, как глубокое и мультиагентное обучение, компьютерное зрение, большие языковые модели, сильный искусственный интеллект.