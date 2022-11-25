Миллионы в кредит – ради «разоблачения»

Главная цель – банковские счета. Об этом следует помнить всем владельцам банковских карт. Однако сколько бы полиция ни предупреждала, сколько бы сами банки ни занимались ликбезом своих клиентов, воз и ныне там: люди почему-то охотнее верят голосам преступников в телефонной трубке. Итог – материальные потери, исчисляемые уже миллионами.

20 ноября в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 56-летняя жительница Нового Учхоза. Ей на телефон с абонентского номера, отобразившегося на экране смартфона как «Gosuslugi», позвонил неизвестный, который представился сотрудником «Госуслуг» и пояснил, что личный кабинет женщины взломан. После чего ей стали названивать с московских номеров, представляться сотрудниками Центрального банка России и рассказывать, что мошенниками взломан ее личный кабинет, и необходимо снять все имеющиеся денежные средства – сначала обналичить их, а потом положить на некий счет.

На следующий день через приложение WhatsApp позвонил очередной «специалист Центробанка» и сказал, что для обнаружения недобросовестных сотрудников банка клиентке необходимо взять кредиты и положить деньги на счета, которые ей будут диктовать по телефону.

…Как же надо любить свой банк, чтобы ради его благополучия набрать кредитов почти на три миллиона… В течение недели женщина брала кредиты в различных банках и переводила деньги на счета, которые ей давали мошенники. Общая сумма ущерба составила 2 млн 740 тысяч рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

17 ноября в гатчинскую полицию обратилась пенсионерка из Малого Верево. Неизвестный мужчина позвонил ей от имени сотрудника службы безопасности банка «ВТБ» и заявил, что на нее оформлен кредит. Дальнейшее заявление «сотрудника банка» не поддается никакой логике. Для аннулирования кредита он велел даме пойти в банк и …оформить кредит, а деньги перевести на указанный им счет. 67-летняя женщина получила в банке 450 тысяч рублей и отправила их злоумышленнику.

Поздним вечером 15 ноября в Сиверский отдел полиции поступило заявление от 58-летнего жителя поселка Сиверский. Ради него мошенники постарались на совесть. Сначала позвонил мужчина и представился сотрудником банка «ВТБ» Беловым Сергеем Александровичем. Сообщил, что неизвестный гражданин пытается взять кредит, назвав данные заявителя. Для подтверждения достоверности потерпевшему на WhatsApp прислали документы в виде одобрения на получение кредита на его имя и уведомление от специалиста финансового отдела банка Белова Сергея Александровича о мошеннических действиях. Присланные документы и слова товарища Белова убедили потерпевшего, что он разговаривает с представителем банка. Чтобы предотвратить мошеннические действия, по указанию мошенников он самостоятельно через мобильное приложение ВТБ перевел 484800 рублей на карту преступникам.

16 ноября было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. 28-летнего жителя Гатчины обманули под предлогом перевода денег на безопасный счет. Ему позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности Центробанка России, наплел что-то про мошеннические действия, и молодой человек предоставил злоумышленнику данные двух своих банковских карт – для внесения их в приложении «Mir Pay» на мобильном телефоне. В результате со счетов были похищены 782 тысячи рублей.

Под предлогом мошеннических действий двоих жителей Гатчины убедили перевести свои деньги на счета мошенников.

15 ноября в гатчинскую полицию поступило два заявления. 60-летняя женщина отправила преступникам 84 тысячи рублей. Ей позвонил очередной «сотрудник ВТБ» и сказал, что на ее счете ведутся мошеннические действия. Чтобы это предотвратить, необходимо перевести денежные средства на предоставленный счет, что заявительница и сделала.

Ведущий инженер, получив звонок от афериста, представившегося банковским служащим, поверил в рассказы про мошеннические действия и по указанию преступника скачал приложение AnyDesk, позволяющее удаленно подключаться к компьютеру, и предоставил доступ к своим данным. 97 тысяч рублей ушли на счета мошенников.

По фактам мошенничеств в значительном размере возбуждены уголовные дела.