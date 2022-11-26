Энергетический ресурс для поступков

Темперамент – это базовая, врожденная, устойчивая характеристика личности человека. Определение появилось благодаря врачам античности Гиппократу и Галену, но по-прежнему актуально. Современные психологи тоже считают темперамент биологическим фундаментом, на котором формируется личность. Максимальный темп и скорость реакции, усвоения перемен, инерционность принятия решений – всё это аспекты поведения, диктуемые темпераментом. Он определяет энергетический потенциал личности, который у флегматиков достаточно мощный и постоянный, у холериков – мощный, но быстро истощающийся, у меланхоликов – маломощный и неустойчивый, а у сангвиников проявляется эпизодически на высоком уровне под влиянием благоприятных условий.

Пока в жизни всё более или менее стабильно и относительно спокойно, поведение человека будет соответствовать нормам, приобретенным под влиянием воспитания и образования. А вот в кризисной, экстремальной ситуации, когда человек испытывает напряжение, душевное потрясение, предельно взволнован, велика вероятность проявления врожденных форм реагирования. Л.С. Выгосткий писал, что «внутренняя перегрузка, выходящая за рамки адекватного поведения, способна смыть культурные наносы». Он отмечал, что если в спокойных условиях темперамент предоставляет личности достаточно широкие границы скорости возможных реакций, то в ситуациях тревоги и страха его влияние на способ и эффективность деятельности усиливается, поскольку такие условия способствуют осыпанию «шелухи» воспитания и обнажают врождённый остов».

Авторы во главе с профессором Р.М. Грановской в «Психологической газете» пишут: «Ощущение внутриличностной перегрузки человека может быть следствием несовместимости и избыточного количества семейных и профессиональных ролей, исполняемых им. Для каждой личности есть определённая совокупность таких ролей, зависящих от обстоятельств, темперамента и возраста. К примеру, между родителем и ребенком с разными темпераментами часто возникают конфликты из-за взаимного непонимания. Быстрая и взрывная мать холерического темперамента не понимает замедленную дочь-флегматика».

Попробуем увидеть всё это в сравнении.

Начнём с флегматика. Попав в критическую или конфликтную ситуацию, он перестанет придавать событиям какую-либо значимость, решив пустить все на самотек, примерно так: «Надо выждать и посмотреть, как будут развиваться события, а тогда и решить, что делать». Поскольку у него энергетические резервы средней величины, но при этом устойчивые и медленно истощаемые, он будет использовать способ психологической защиты, называющейся «интеллектуализацией». А она требует времени на анализ ситуации.

Холерик в аналогичной ситуации начинает искать «виноватых», а обнаружив, переходит к открытым действиям против них (он жаждет «наказать виновных»). Но может и проявить агрессию в форме обвинений и оскорблений. Его психология защиты – замещение как механизм, направленный вовне.

Что делает меланхолик? Внешне – ничего, так как это человек с повышенной тревожностью и робостью и склонен к обвинению себя. Ему кажется, что к нему плохо относятся: «Если все ко мне так плохо относятся, то, наверное, я этого заслуживаю, и с этим уже ничего не поделаешь!» На этом фоне негативное отношение к себе углубляется.

Сангвиник рассуждает так: «Да не буду я эту стенку пробивать лбом, есть много других интересных задач». Тем самым он «снижает градус» значимости, обесценивает сложность или драматичность ситуации за счет понижения значимости цели. А поскольку сангвиник обладает высокой подвижностью психики и большой уверенностью в себе, он не склонен к агрессии, а его поведение отличается реалистичностью. Он субъективно ощущает свою способность справляться практически с любыми задачами, что вообще не требует включения психологической защиты. Только в особо тяжелых ситуациях или при неуспехе, полученная самооценка приводит сангвиника к быстрому оправданию себя. Так проявляется способ защиты, называемый рационализацией.

В экстремальной ситуации представители разных темпераментов проявляют и разную работоспособность.

У флегматика она высокая, но он тяжел на подъем: долго раскачивается, с трудом отказывается от привычных приемов, традиций и стереотипных взглядов. Участие в чем-то новом для флегматика утомительно, а если что-то необходимо сделать еще и за короткий промежуток времени, то это утомительно вдвойне. В таких случаях, при сильном давлении, он может вообще отказаться от работы, мотивируя это тем, что в такие сроки ничего путного сделать нельзя.

Работоспособность холерика высока, но только на коротких дистанциях. Он эффективен и может добиваться высоких результатов при выполнении срочных, пусть трудных и неожиданных, заданий, так как на коротких дистанциях он умеет четко ставить цели и достигать их в заданные строки. При этом он сам и его руководители (родители) должны учитывать, что при скоростной реакции и быстром ее истощении холерик может пропустить важные моменты в ситуации и проиграть, а в период преодоления длинной «дистанции» он часто становится агрессивным или впадает в депрессию.

Работоспособность у меланхолика из-за недостатка энергии и настойчивости быстро истощается. Но при правильном подходе он может научиться компенсировать недостаточный запас энергии частым самоконтролем, разумной организацией труда и дополнительными перерывами на отдых.

Работоспособность сангвиника достаточно высока и может удерживаться на достигнутом уровне при длительном и напряженном труде, а при временном снижении быстро восстанавливается. Поэтому при ее неуправляемом падении или недостаточном энергетическом накале не требуется включение психологической защиты.

Знание таких тонкостей необходимо нам всем: и для того, чтобы правильно распределять собственные силы, и чтобы помогать своим детям, и чтобы быть адекватными в рабочем коллективе.

Но ведь не всегда можно вот так сразу выяснить, кто есть кто. Помогут знания из области нутрициологии – о связи между соматотипом (строением человеческого тела) и его психологическими характеристиками. Мы отчасти уже говорили об этом в рубрике «Питание и психология». Продолжим этот разговор в следующий раз.

Ирина Владимирова





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