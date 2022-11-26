Павильон Орла на Длинном острове

Длинный остров - самый удивительный из всех многочисленных островов на гатчинских озерах. Его протяженность около одного километра, и образован он из цепочки островов и полуостровов, расположенных с севера на юг в Дворцовом и Приоратском парках. Длинный остров объединяет районы Холодной ванны в Дворцовом парке и Приоратского дворца в Приоратском.

В Дворцовом парке остров также разделяет Серебряное и Белое озера. В то же время они связаны через тоннель, прорытый под островом, благодаря которому, выйдя из Подземного хода дворца через грот «Эхо», можно было совершить «увеселительную» водную прогулку по озерам.

В настоящее время этот проход закрыт из-за охранной зоны «Водоканала», существующей на Серебряном озере. «Зона» появилась еще в 1929 году, когда территория вокруг Серебряного озера впервые была огорожена. Несмотря на это был Плоский мост, который соединял Серебряный луг перед дворцом с Длинным островом. Красивый каменный мост еще называли Поцелуевым, т.к. это было место встреч влюбленных парочек. К сожалению, мост был взорван во время Великой Отечественной войны, не восстановлен до сих пор, а ограда «Водоканала» передвинута. Поэтому не стало прохода на остров со стороны дворца, осталась только дорожка.

Длинный остров на пересечении с проспектом 25 Октября оформлен каменным балконом. Балкон построил каменных дел мастер Доменико Висконти в 1799 году, он работал с Винченцо Бренна на многих объектах в Гатчине и Санкт-Петербурге. Из рапорта мастера в Гатчинское Городовое правление от 29 августа: «Построенный в Английском саду близ каскад протекающий из Черного озера подрядчиком Висконти из пудостского камня балкон, освидетельствован и обмерен мною, в коем сверх должной по обязательству его оказалась излишняя работа…»

Продолжаясь в Приоратском парке, Длинный остров становится высоким берегом Черного озера.

Создание планировки Длинного острова относится к 70-м годам XVIII века, когда владельцем Гатчины был фаворит Екатерины II граф Григорий Орлов, а ее завершение - к 90-м годам XVIII века уже при императоре Павле I.

Тогда же через гряду Длинного острова была спланирована живописная дорога среди участков, засаженных дубами, соснами, елями, кустарником. Для создания пейзажей садоводы использовали всю палитру зеленых насаждений: темная зелень хвойных деревьев сменялась яркой лиственных, и на их фоне хрустальными брызгами серебрилась листва ив.

Засаженные участки острова чередовались с открытыми пространствами - окнами, через которые открывалась перспектива на водную гладь озер и парковые сооружения. Неспешные прогулки по острову создавали иллюзию особого мира красоты, созданного природой и человеком.

Помимо чарующих видов дорога приводила к лучшим архитектурным сооружениям Гатчинских парков: Большой террасе-пристани с небольшим регулярным садиком на берегу Серебряного озера, Карпину, Горбатому мостам, а также паромной переправе и необычному Понтонному мосту. А за очередным поворотом неожиданно появлялась солнечная поляна, на которой возвышался изящный павильон в виде ротонды.

Павильон Орла был построен в 90-е годы XVIII века под руководством придворного архитектора Павла I Винченцо Бренны. Талантливый, энергичный и исполнительный архитектор не только перестраивал Гатчинский дворец для наследника российского престола, но смог организовать масштабные работы в Гатчинских парках. Под его руководством были построены павильоны, мосты, ворота.

Также архитектор обогатил парк, создав ряд архитектурных ансамблей, Так, например, он сюжетно и композиционно объединил павильон Орла с колонной Орла, воздвигнутой еще при Григории Орлове.

Павильон Орла - это круглое в плане сооружение. Его задняя глухая стена сложена из блоков известняка и завершена полукуполом. Внутри стена оштукатурена, прорезана тремя нишами для установки скульптуры и украшена лепным фризом с растительным орнаментом невысокого рельефа, а полукупол оформлен кессонами с розетками и лепной раковиной.

Павильон поставлен на высокий стилобат, на который ведут три лестницы с тремя ступенями. Пол павильона выложен из каменных плит.

Главный фасад павильона – это открытая полукруглая колоннада, состоящая из 10 колонн тосканского ордера, поставленных на высокие пьедесталы из известняка. Колонны выполнены из серого с белыми прожилками рускеальского мрамора.

Рускеальские каменоломни были обнаружены в Карелии пастором-краеведом, членом Вольного экономического общества Самуилом Алопеусом. Их освоение началось в 1765 году. Первыми разработками руководил «каменных дел подмастерье» Андрей Пилюгин.

Первоначально над колоннадой была поставлена скульптура одноглавого орла с короной на голове и щитом с вензелем Павла в лапах. Скульптура была выполнена из пудостского камня.

Парковый павильон имел и другие названия: Темпль (Храм), а с 1846 года – Круглая беседка.

К самым ранним чертежам по павильону относится вариант проекта из Кушелевского альбома. Сравнение с существующим до настоящего времени сооружением и обмерными чертежами XIX-ХХ веков дает возможность сделать вывод, что первоначальный замысел был частично изменен.

На протяжении ХIX века производился ремонт павильона под руководством архитекторов М. Байкова и С. Шестакова. Из описания 1844 года узнаем: «Темпль в коем починены стены, цоколь и подкрашены цоколь светло серою, а стены известью под цвет пудостскаго камня». Тогда же вместо каменных плит пол был покрыт модным асфальтом.

Перед войной в 1938 году архитектор М. Красовский тоже выполнил обмер павильона и сделал заключение о его «отличном состоянии».

В 1944 году во время отступления немецких войск павильон был взорван. От сильного взрыва особенно пострадала мраморная колоннада, а от скульптуры орла осталась только часть.

В 1948-49 годах были произведены обмеры сооружения студентами ЛИСИ под руководством Л. Абрамова, который пишет: «В течение длительного периода в нем не производилось никакого ремонта … от порчи кровли подгнила полукупольная часть и грозит падением при сильных ветрах…».

В 70-х годах прошлого века по инициативе вновь созданного научного отдела в Дирекции Дворца-музея и парка создавались планы и проекты по реставрации многих объектов Дворцового парка, и среди них по павильону Орла и колонне Орла. Проект реставрации был выполнен в Специальных научно-реставрационных мастерских. Автор проекта реставрации А.Н. Наумова, консультант архитектор А.А. Кедринский.

Описание состояния павильона к этому времени дано в заключении консультанта ст. научного сотрудника СНРПМ И. Блэк: «Полностью утрачено сводчатое перекрытие. Частично обрушился антаблемент из пудостского камня, отсутствуют ряд колонн из серого рускеальского мрамора. Стены, выложенные из плотного известняка Парицкого месторождения, имеют крупные выбоины, выщерблины и трещины».

В результате проведенных работ были восстановлены цоколь, задняя стена, колоннада, полукупол павильона Орла. Вспоминаю, как мне, тогда младшему научному сотруднику, было интересно наблюдать за ходом реставрации, сопровождать фотографа для фиксации работ, забираясь на строительные леса.

Заново, на основании натурных остатков была воссоздана и скульптура орла. Ей было посвящено отдельное совещание, которое проходило в Дирекции в здании бывшего Птичника. В моем личном архиве сохранилась часть черновика протокола, который я вела. Так, в своем сообщении А.С. Елкина отметила отсутствие необходимых документов и хороших фотоснимков со скульптурой. Поэтому пришлось обратиться к аналогиям. Так, голову птицы выполнили, взяв за основу лепного орла Михайловского замка.

Учитывая «жесткость регламентации павловского времени», подетально обсуждались корона на голове орла с изображением мальтийского креста. Т.к. автором павильона Орла был В. Бренна, корона была взята с аттика полуциркулей Павловского дворца. Также большое внимание было уделено моделировке оперения, фаланг пальцев лап и пр. По вопросу выполнения скульптуры из пудосткого камня, как было первоначально, А.С. Елкина сказала: «Что касается вопроса материала, когда эту модель будут переводить в камень, то материал внесет коррективы в модель».

С гордостью могу добавить, что учли и мое мнение, которое я выразила в словах: «Модель производит прекрасное впечатление!».

Установка воссозданной скульптуры на колоннаду была запланирована, был даже издан приказ «К открытию летнего сезона 1974 года», но по техническим причинам это сделать не удалось.

В 1985 году посетители смогли увидеть скульптуру орла, а также воссозданного орла с колонны Орла на выставке 3-го этажа во вновь открытом дворце.

Следует сказать, оба сооружения до сих пор вызывают интерес и научные споры. Так, известный историк М.М. Сафонов в докладе «Памятник удачного выстрела» или? (Опыт масонской интерпретации павильона Орла в Гатчинском парке)» в 2007 году на научно-практической конференции в ГМЗ «Гатчина» попытался доказать сакральный смысл гатчинского павильона: «Вполне вероятно, что легенда (о памятнике удачного выстрела) была создана для того, чтобы скрыть эзотерический смысл этого странного, на первый взгляд, сооружении».

Автор опроверг не только легенду «об удачном выстреле Павла», а также связь с мальтийским орденом и тамплиерами. Он представил доказательства о другой связи - с масонами.

Во-первых, известно, что Григорий Орлов состоял в масонской ложе. Также еще при

Екатерине II московские розенкрейцеры стремились поставить наследника Павла во главе российского масонства.

Орел играет важную роль в символике масонов и встречается в геральдике его высших степеней. К тому же розенкрейцеры именовали себя рыцарями князя орла и пеликана. Возможно, не случайно много изображений орла в оформлении Павловского, Михайловского дворцов, также орел был на катафалке

Петра III в Зимнем дворце тоже в виде ротонды.

В гатчинском павильоне присутствуют и другие масонские символы. В плане он представляет собой круг, а 3 каменные лестницы с 3 ступенями - это 3 входа в Храм, которые символизируют 3 ступени ионановского масонства: ученик, товарищ мастера и мастер. Также есть шар, полусфера, дуга, раковина, где жемчужина – это слеза ...

К этому хочется добавить: сколько же неразгаданных тайн хранит наша Гатчина с ее венценосными владельцами!

Итак, прошло более 50 лет после последней реставрации павильона, и можно надеяться, что на современном этапе развернутых реставрационных работ в Гатчинских парках будет использован богатый опыт исследователей, проектантов, мастеров прошлых лет, в том числе знаменитой послевоенной «Ленинградской школы».

Валентина Фёдорова