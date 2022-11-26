Первый юбилей студенческих отрядов Ленинградской области!

От имени губернатора к участникам обратилась вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк.

«Все эти годы вы бережно храните легендарные традиции отечественного движения студенческих отрядов. Своим трудом содействуете воплощению в жизнь важнейших общественных проектов, уверенно беретесь за самые непростые начинания. Совместно со штабом «#Мывместе» вы оказываете всестороннюю поддержку и неоценимую помощь людям на территориях ДНР и ЛНР. Пусть «Ленинградский студотряд» славится не только именем, но и действиями, приносит пользу людям, нашему региону и России в целом», - сказала Анна Данилюк.

В Ленинградской области свою деятельность осуществляют 8 студенческих отрядов по различным направлениям и 1 трудовой отряд подростков - это более 200 человек. Молодежная общественная организация занимается обучением студентов по востребованным специальностям и организацией трудоустройства на летний период.

На церемонии состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между студенческими отрядами и ГИЭФПТ из Гатчины.

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