Гатчинские студенты завоевали почетную бронзу на фестивале «Я – МОЛОДОЙ!»

В команду ГИЭФПТ вошел 31 студент. Все трудились, не покладая рук, на протяжении почти двух месяцев. Выражаем огромную благодарность лично каждому участнику!

30 репетиционных дней, 105 часов репетиций, 12 часов монтажа, 15 часов звукозаписи, 26 созданных образов, 18 банок лака для волос, 25 метров световой ленты, 18 гитарных струн, 12 часов гитарных репетиций и 72 прогона финальной песни, и это далеко не всё, что было потрачено за это время!

Так же на фестивале присутствовали болельщики команды, их общее число составило около 145 человек. Именно они произвели фурор в зале, устроили настоящее землетрясение!

Благодарим каждого кто принимал участие! С гордостью можем сказать, что общая команда - настоящие творцы истории нашего института. Мы Вами гордимся!

Среди победителей фестиваля - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, Северо-Западный институт управления РАНХиГС.