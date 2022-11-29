Бутылку водки – залпом, и в кому

27 ноября в Гатчинскую больницу поступил 40-летний пациент из Вырицы с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга. В тяжелом состоянии, в коме, он был помещен в реанимацию. По предварительной информации, в этот вечер мужчина распивал спиртные напитки в квартире на проспекте Кирова. Около семи вечера выпил 0,7 литра водки залпом, после чего упал с кровати на пол, разбив бровь, и потерял сознание.

Полиция проводит проверку.