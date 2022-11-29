Суррогатный алкоголь – это «русская рулетка»

Этиловый, метиловый или изопропиловый?

Суррогаты алкоголя – это жидкости, не предназначенные для внутреннего употребления, но, тем не менее, использующиеся взамен алкогольных напитков. Опасны они из-за наличия химических соединений, способных вызвать острое отравление с глубоким поражением внутренних органов и даже привести к смерти.

Смертельные случаи отравлений суррогатным алкоголем возникают по причине попадания в организм изопропилового или метилового спирта вместо пищевого этилового.

Изопропиловый спирт используется как основа для различных технических жидкостей. В последнее время он очень активно применяется в качестве заменителя этилового спирта в медицине, так как не уступает этанолу по антисептическим свойствам, однако в четыре раза токсичнее.

Метиловый спирт обладает слабым запахом, не отличимым от этилового спирта, дешев и хорошо очищает стекла, поэтому нелегальные производители используют его как основу в стеклоочистителях. Помните: любой нелегальный алкоголь может содержать метанол!

Отмечается разная индивидуальная чувствительность человека к метанолу. Смертельная доза при приеме внутрь колеблется от 50 до 500 мл. Основные продукты окисления метилового спирта – формальдегид и муравьиная кислота, именно их действием на организм обусловлена токсичность метанола.

Сразу после приема метилового спирта развивается состояние, сходное с алкогольным опьянением, однако менее выраженное. Если опьянение вызвано только метанолом, оно, как правило, не достигает наркотической фазы. Состояние опьянения может смениться тяжелым сном, длительность которого прямо зависит от дозы яда. Вслед за опьянением наступает скрытый период продолжительностью до двух-трех суток. За скрытым периодом приходит стадия выраженных клинических проявлений: тошнота, рвота, боль в желудке, мышечная слабость, головная боль.

Отличительная особенность отравления метиловым спиртом – появление «мушек» перед глазами, двоение в глазах, вялая реакция на свет, а в тяжелых случаях – развитие слепоты.

Jack Daniels кустарным способом

В Гатчинском районе в этом году была пресечена преступная деятельность гражданина, организовавшего производство поддельного алкоголя в промышленных масштабах. Житель Малых Колпан открыл цех по изготовлению «виски Jack Daniels». Правда, от того самого виски у продукта было только название.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Малых Колпанах, на Кооперативной улице, 11 в хозяйственной постройке площадью около 60 кв. м было обнаружено незаконное производство алкогольной продукции – виски торговой марки Jack Daniels, – рассказывает начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции майор полиции Владимир Пимонов. – Наши оперативники выехали на место и задержали работников этого предприятия, непосредственно разливавших алкоголь.

Было изъято более 1,5 тысяч литров готовой алкогольной продукции, разлитой по бутылкам под видом виски Jack Daniels. Сотрудники ОЭБиПК установили личность организатора, и начались поиски преступника – хозяин производства подался в бега.

…Бутлегер оказался местным. 35-летний житель Малых Колпан гражданин А. арендовал ангар, разместил в нем так называемые еврокубы, шланги и развернул кипучую деятельность. Закупил бутылки и коробки, заказал этикеток в типографии. Все ингредиенты смешивались самым примитивным способом и тут же разливались по бутылкам и упаковывались в коробки.

Напиток «Виски Jack Daniels» от колпанского производителя состоял из воды, этилового спирта, пищевой добавки со вкусом виски и красителя. Внешне получалось очень похоже. Если не пробовать и не нюхать. По аромату и вкусовым качеством, конечно, там виски Jack Daniels и не пахло – каждый, даже не самый искушенный любитель виски, отличил бы сразу, только открыв бутылку.

Но даже не будучи ценителем догадаться о подделке можно по цене: суррогат всегда в разы дешевле настоящего напитка. Если литровая бутылка виски стоит порядка четырех тысяч, то контрафактная – рублей пятьсот. Так что, если вам предлагают «хороший» алкоголь из-под полы по цене ниже рыночной, есть основания полагать, что это контрафакт.

Сбывал злоумышленник свою продукцию с помощью «сарафанного радио», через дальнобойщиков, по знакомым. В магазины, конечно, он со своим товаром не совался – времена не те. Покупатели знали, что берут подделку, но очень уж хотелось поставить на праздничный стол бутылку с этикеткой Jack Daniels за 1/8 цены. К тому же, жидкость, продаваемая гражданином А., по вкусу все-таки отдаленно напоминала виски за счет пищевой добавки – имитатора.

…Не прошлой и полгода, как 35-летнего жителя Малых Колпан, организовавшего преступный бизнес, задержали. Сотрудники ОЭБиПК встретили его на железнодорожной платформе в Гатчине – он сразу все понял и сопротивления не оказывал. Сознался и сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Подписку не нарушает, ведет себя тихо. По окончании предварительного следствия дело будет передано в суд.

- Так как Гатчинский район – транзитная зона для проезда большегрузов, мы периодически выявляем факты временного хранения контрафактного алкоголя в промзоне, на складах, – говорит Владимир Пимонов. – В ноябре совместно с коллегами из ФСБ в Гатчине, на стоянке в Промзоне-1, была обнаружена машина, в которой находилось 14 паллетов готовой алкогольной продукции – водки и коньяка с этикетками дешевых марок. Изъято порядка восьми тысяч литров контрафактного алкоголя. Сейчас проводятся мероприятия по установлению владельцев этого груза и экспертиза продукции. Насколько она опасна для жизни и здоровья, предстоит установить экспертам, но то, что весь этот алкоголь не соответствует никаким стандартам качества, можно сказать однозначно.

В чем опасность контрафакта?

Как заметил Владимир Пимонов, каждый покупатель контрафактного алкоголя играет в «русскую рулетку»: в погоне за удешевлением своей продукции некоторые производители покупают более дешевые спирты, и в бутылке «паленого» алкоголя может оказаться метанол. Продукцию эту, естественно, никто не проверяет, где куплен спирт, неизвестно, по запаху метанол от этанола не отличить.

- Мы регулярно проводим рейды по магазинам Гатчины и района – проверяем законность реализации алкогольной продукции, и фактов продажи контрафактного алкоголя не выявлено, – рассказывает Владимир Витальевич. – Однако существует и такой способ продажи суррогата, как в пластиковых канистрах. Он пользуется популярностью у дачников. Недобросовестные жители Гатчинского района предлагают своим соседям и знакомым в садоводствах алкогольную продукцию сомнительного происхождения. Процесс изготовления тот же: спирт, разбавленный водой. Продают обычно в пятилитровых канистрах. Это такой кустарный способ изготовления «водки», и есть масса случаев, когда люди от этого «домашнего» продукта умирали.

Как отличить подлинник от подделки

Покупать алкоголь нужно только в торговых точках, имеющих лицензию на его розничную продажу. Подделку можно распознать по бутылке: этикетка должна быть наклеена ровно, сама бутылка не должна быть деформированной, если она протекает при переворачивании, значит, это контрафакт, или бутылка уже вскрывалась.

На бутылке должна быть специальная федеральная марка с названием алкогольного напитка. Содержимое бутылки должно быть прозрачным, без осадка и посторонних включений.

Приобретая алкогольную продукцию, всегда обращайте внимание на цену – оригинальные спиртные напитки не могут стоить дешевле законодательно установленной минимальной цены.

Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) разработано бесплатное приложение «АнтиКонтрафакт Алко», которое позволяет:

- определить легальность алкогольной продукции по данным из ЕГАИС;

- определить легальность продажи алкогольной продукции в торговой точке;

- найти ближайшие легальные пункты реализации алкогольной продукции;

- сообщить о найденном нарушении в федеральную службу по регулированию алкогольного рынка.

Пользоваться программой очень просто: с помощью камеры мобильного устройства необходимо отсканировать акцизную марку либо штрихкод на чеке, после чего приложение самостоятельно осуществляет сверку с Единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС) и демонстрирует на экране результаты проверки.

Екатерина Дзюба