Ленобласть вручила дипломы первым выпускам региональной школы фермеров

«До этого область участвовала в федеральном проекте «Школа фермеров», которая готовит животноводов и растениеводов. Проанализировав потребности региона, мы поняли, что нам нужны специалисты по сырам и выращиванию рыбы и разработали проект региональной школы фермеров, который в октябре получил бронзовую медаль Минсельхоза РФ. Новые кадры усилят отрасль и обеспечат рост производства. Всех выпускников школы ждем за грантами и господдержкой на развитие их проектов», ― подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Одновременно с региональной школой фермеров в аграрном университете прошел выпуск шестого потока федеральной «Школы фермеров», в которой также занимаются начинающие аграрии Ленинградской области.

Дипломы получили 47 студентов. «Школы фермеров» – совместный проект АО «Россельхозбанк», администрации Ленинградской области и Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. Теоретическое обучение проходит в аудиториях университета, практическое ― в ведущих фермерских хозяйствах области.