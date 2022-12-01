Разрешите поухаживать за вашим автомобилем?

Фирма позиционирует себя как детейлинг-центр № 1 в Ленинградской области – то есть центр, предоставляющий комплекс услуг по уходу за автомобилем.

Отдел по развитию малого и среднего бизнеса и потребительского рынка Гатчинской администрации в соответствии с правилами выдачи субсидии проконтролировал использование средств и вынес положительное заключение.

- Я зарегистрировался как ИП два года назад после окончания факультета менеджмента, – рассказывает Егор Ковалышкин. – Открыв свое дело, я продолжил семейную традицию: заниматься бизнесом.

- Почему именно автосервис?

- С детства люблю машины, всегда ими интересовался, поэтому и выбрал направление, связанное с автомобилями.

- Какие услуги предоставляет ваш сервис?

- Мы не занимаемся технической частью. Наша специализация – уход за кузовом и салоном автомобиля. Мы меняем, ремонтируем и тонируем автостекла, делаем полировку и оклейку кузова защитной пленкой, шумоизоляцию салона. Есть автомойка с химчисткой и шиномонтаж.

- На что вы брали субсидию?

- На расширение деятельности. Мы закупили шиномонтажное оборудование – балансировочный станок, компрессор, приобрели дополнительное оборудование для кузовных работ – полировальные машинки, фены, новую автомойку высокого давления, ручной инструмент. Всего больше 40 позиций. Сейчас у нас один моечный бокс и два сухих – на две машины каждый и пост шиномонтажа на улице.

- Сколько у вас сотрудников?

- Непосредственно работников – двое плюс я сам, и еще постоянно приезжают самозанятые мастера, специализирующиеся на отдельных видах работ.

- Насколько востребованы услуги детейлинга?

- Клиентов у нас достаточно много. Кто-то клеит тонировочные пленки на стекла, а кто-то – на кузов. Для кузова есть декоративные пленки, в том числе рекламные, а есть прозрачные – защитные.

- Это действительно эффективная защита?

- Обладателям новых машин я бы советовал защитить таким образом кузов, краску от мелких повреждений – от песка, камушков, летящих с дороги, от коррозии. Пленки есть разные – и дорогие, и подешевле. Мы работаем, в основном, с полиуретановыми. Они, может и недешевые, но очень качественные. В среднем, в течение шести лет использования – никаких сколов и царапин на кузове.

- Вы планируете расширять деятельность?

- Конечно. Но не в смысле ассортимента предлагаемых услуг, а в части увеличения производительности.

- Егор Евгеньевич, сложно сегодня быть предпринимателем? Большие налоги приходится платить?

- Я выбрал патентную систему налогообложения – это выгодней. Что касается предпринимательства, определенные трудности, наверное, сопутствуют любому серьезному делу. Но, когда занимаешься тем, что нравится, на проблемах не зацикливаешься – надо работать. Мы стараемся двигаться вперед. За два года мы «выросли» от одного бокса до трех. Прогресс есть, потенциал виден – будем развиваться.

Сервис AutoGlass находится по адресу: г. Гатчина, ул. 7-й Армии, 22-б. Телефон: 8-921-637-67-04. Сайт: glassgtn.ru.

Екатерина Дзюба