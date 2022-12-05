«Ёлка желаний» исполняет детские мечты

«Праздник обязательно должен прийти ко всем детям. А к тем, кто в сложной ситуации ― особенно. В этом году мы расширили категории ребят, к нам с удовольствием подключились в районах. Ленинградская область не отменяет детских праздников – новый 2023 год встречаем под девизом «Все для детей!», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

Общественная акция «Елка желаний» проводится на уровне Ленинградской области с 2020 года, на уровне муниципальных районов ― с 2021 года. За месяц до Нового года на праздничной ели в холле Дома областного Правительства на Суворовском проспекте в Санкт-Петербурге размещаются бумажные шары с желаниями детей, нуждающихся во внимании и заботе. Каждый из посетителей Дома областного Правительства, кто берет шар, возвращает его с приобретенным подарком, который потом вручается ребенку.

За два года с помощью акции исполнились новогодние желания более 1000 детей Ленинградской области, которым нужна особая поддержка ― это дети, оставшиеся без попечения родителей и дети из малообеспеченных семей. В 2022 году к перечисленным категориям присоединились дети из семей защитников, погибших в ходе специальной военной операции и дети с онкологическими заболеваниями. Организатор акции ― Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области.