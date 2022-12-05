Сергей Шабанов избран Уполномоченным по правам человека в Ленинградской области

До выборов, в соответствии с требованиями законодательства, кандидатура Сергея Шабанова была согласована и поддержана Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой.

В своем выступлении перед депутатами Сергей Шабанов подвел краткие итоги десятилетней работы: «По нашей инициативе за десятилетний период почти 420 решений органов власти и местного самоуправления были отменены, изменены или приняты взамен новые. Более 1200 граждан были восстановлены в своих правах, а вместе с неопределённым кругом лиц это более 27 тысяч людей». За этот период предложения Уполномоченного нашли отражение в 11-ти принятых федеральных законах, среди которых четыре кодекса, и 8 подзаконных правовых актах. Недавно региональные уполномоченные по правам человека получили право обращаться в суд с административными исковыми заявлениями, и мы активно используем в своей работе такую форму защиты нарушенных прав граждан.

Рассказал Сергей Шабанов и об особенностях деятельности в текущем году в связи с проведением специальной военной операции: помощь беженцам из ДНР, ЛРН и Украины, прибывшим на территорию Ленинградской области; поддержка военнослужащих и мобилизованных граждан, а также членов их семей.

Уполномоченный обозначил задачи на перспективу – прежде всего, это защита прав участников СВО и членов их семей. «Они нуждаются в особой поддержке государства, которое должно обеспечить своевременное получение социальных выплат, квалифицированную медицинскую помощь, включая, что немаловажно, психологическую помощь, моральную поддержку, трудовую адаптацию, обучение, трудоустройство», – убежден Сергей Шабанов. Вторым приоритетным направлением работы он назвал защиту социально уязвимых категорий граждан, особенно лиц, проживающих в частных интернатах. «Такие места максимально скрыты от глаз посторонних, а потому их постояльцы могут подвергаться насилию. А ведь речь идет о слабых и незащищенных группах населения: пожилые люди, инвалиды», – пояснил Уполномоченный.

Вслед за этим, предваряя голосование, депутаты высказались о своем опыте совместной работы с Сергеем Шабановым. Его кандидатуру поддержали в своих выступлениях ряд парламентариев. Слова признательности прозвучали от Анны Хмелёвой («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), Татьяны Бездетко («Единая Россия»), Андрея Лебедева (ЛДПР), Сергея Коняева, Николая Пусто-тина, Станислава Еремеева (все – «Единая Россия»).

В частности, Татьяна Бездетко отметила: «Бывают ситуации при работе с гражданами, когда у нас нет другого выхода, кроме как набрать номер Сергея Сергеевича, и он всегда говорит – да, поможем, это наши полномочия». Председатель парламентской комиссии по бюджету и налогам Николай Пустотин сказал про Сергея Шабанова так: «Кто бы к нему ни обратился, он скрупулезно относится к каждой просьбе и всегда доводит дело до конца». Возглавляющий постоянную комиссию по государственному устройству, международным, межпарламентским и общественным связям Станислав Еремеев подчеркнул «профессионализм и душевное отношение» Сергея Шабанова к гражданам и отметил эффективность и слаженность работы аппарата Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области.

Символично: в 47-м регионе на сегодняшнем заседании ЗАКС присутствовали 47 депутатов. Тайным голосованием они единогласно избрали Сергея Шабанова на должность Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области.

Вновь избранный Уполномоченный поблагодарил сотрудников своего аппарата за активную плодотворную работу, неравнодушие и вовлеченность в общее дело защиты прав жителей нашей области, и произнёс присягу: «Клянусь защищать права и свободы человека, добросовестно исполнять свои обязанности, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, законодательством Ленинградской области, справедливостью и голосом совести».