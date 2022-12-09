Разметку и «лежачих полицейских» восстановят в 2023-м

В частности, рассматривалась комплексная проблема водоотведения на Аэродроме, восстановления освещения на пешеходных переходах и дорожной разметки на тех участках, где проводился ремонт дорожного покрытия либо инженерных коммуникаций. Также обсуждалось восстановление искусственных неровностей и реконструкция светофорного поста на пересечении улиц Генерала Кныша и Авиатриссы Зверевой.

С водоотведением на данном перекрестке все непросто. Системы отвода ливневых и талых вод в микрорайоне «Аэродром» нет. Ее проектирование, а тем более строительство предусматривает финансирование, в десятки раз превышающее годовой бюджет всего района. Поэтому прогнозировать строительство ливневой канализации на Аэродроме невозможно.

До начала строительства Аэропарка талые и дождевые воды частично отводились в газонную зону. По данным ГИБДД, на перекрестке улиц Генерала Кныша и Авиатриссы Зверевой есть ливневый колодец, который на протяжении нескольких лет справлялся с отводом стоков в период дождей и таяния снега. Однако сейчас, после ремонта дорожного покрытия, люк колодца оказался выше уровня дороги. Комиссия решила выехать на место в составе представителей всех компетентных организаций и обследовать колодец на предмет приема поверхностных сточных вод.

Дорожная разметка на ул. Хохлова и на автодороге Верево – Пудость будет восстановлена в рамках муниципального контракта до конца второго квартала 2023 года.

В тот же срок в первоочередном порядке будут сделаны искусственные неровности, в том числе перед пешеходным переходом через ул. Чкалова около музыкальной школы.

До конца первого квартала 2023 года будут проведены все работы по реконструкции светофорного поста на перекрестке улиц Генерала Кныша и Авиатриссы Зверевой.

Где кончается жилая зона?

Комиссия рассмотрела просьбу жителя Хохлова поля об установке дорожного знака 5.21 «Жилая зона» при выезде на улицу Филиппова.

В муниципальном задании данная улица числится как дорога, но не как улица. В случае появления там дорожных знаков 5.21, по всей зоне действия знака будут установлены следующие ограничения: движение транспортных средств со скоростью не выше 20 км/ч, запрещено сквозное движение механических транспортных средств, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн вне специально выделенных мест.

Комиссия постановила сделать часть улицы Филиппова жилой зоной и, выехав на место, определить, где ставить знаки 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны».

Просьба председателя садоводства «Строганово» установить дорожный знак «Уступи дорогу» на повороте вблизи железнодорожного переезда в деревне Остров получила отказ. В настоящее время все дороги на данном перекрестке асфальтированы, и при проезде необходимо руководствоваться правилами проезда перекрестков равнозначных дорог.

Как изменить маршрут школьного автобуса?

Вопрос о перенесении остановки и изменении маршрута школьного автобуса Веревской школы, с которым обратился заместитель председателя совета депутатов Гатчинского района, вне компетенции комиссии.

Это региональная автодорога общего пользования, ее содержание и обеспечение безопасности – в полномочиях ГКУ «Ленавтодор». Маршруты школьных автобусов разрабатываются образовательными учреждениями, утверждаются руководителями и согласуются с органами ГИБДД. Формируется паспорт школьного автобусного маршрута, в котором характеризуется маршрут, наличие линейных и дорожных сооружений, остановочные пункты и прочее. Вопросы определения маршрутов школьных автобусов – вне компетенции комиссии.

Комиссия постановила направить обращение в «Ленавтодор» для принятия решения по вопросу усиления безопасности на автомобильной дороге Красное Село – Гатчина – Павловск в пределах населенного пункта Романовка. А второе обращение направить в Веревскую школу для рассмотрения возможности внесения изменений в маршрут школьного автобуса.

Где будет нелишней «зебра»?

Вопрос об организации пешеходного перехода от дома № 22/2 по ул. Чехова к торговому центру «Гатчинский» был решен положительно. «Зебра» на данном участке необходима для безопасного перехода людей к торговому центру и далее в сторону промзоны. Обустройство пешеходного перехода решили включить в план работы на 2023 год – с тем, чтобы до конца июля сделать переход с установкой дорожных знаков, ограждений и обеспечением нормативного освещения в рамках контракта по нанесению разметки.

А вот устройство пешеходного перехода через улицу Урицкого в районе домов № 24 и № 26 было признано нецелесообразным, несмотря на заявление о том, что в данном месте дорогу часто переходят дети. По сведениям ГИБДД, ДТП с участием пешеходов на ул. Урицкого за последние три года не зафиксировано. У всех школ утверждены паспорта безопасности и безопасные маршруты учащихся «дом-школа-дом». Школьники должны придерживаться этих маршрутов и соблюдать правила дорожного движения. Ближайшие пешеходные переходы располагаются на удалении 140 и 230 метров.

Переходы у школ и садиков приведут в порядок за полгода

На комиссии обсуждалось соответствие дорог и оснащения их техническими средствами регулирования дорожного движения вблизи учебных и дошкольных учреждений Гатчины.

В городе десять школ и 21 детский сад. Вблизи учебных и дошкольных учреждений автомобильные дороги – в нормативном состоянии. Однако необходимо провести ремонт частичных разрушений искусственных неровностей у детских садов № 23, № 38 и № 54, у школы № 9, возле центров детского творчества на ул. Карла Маркса, Авиатриссы Зверевой, Чехова и на проспекте 25-го Октября, д. 56. Эти работы запланированы на 2023 год.

Также при обследовании оснащения автодорог был выявлен факт недостаточной освещённости пешеходного перехода у школы № 8 на ул. Изотова. Дополнительные светильники уже установлены.

Основная и первоочередная задача на 2023 год – восстановление дорожной разметки и «лежачих полицейских» в резинокордовом исполнении. На пешеходных переходах постепенно меняют светильники на современные, более мощные.

ГАИ просит учесть и включить в план работ восстановление оборудования на пешеходном переходе в непосредственной близости от школы № 4 на ул. Чкалова. Необходимо проверить работоспособность вызывного светофора, освещение, разметку, ограждение, искусственные неровности, состояние дорожных знаков. Пешеходный переход должен быть полностью готов к открытию школы после капитального ремонта в сентябре 2024 года.

Все работы по восстановлению искусственных неровностей, дорожной разметки, ограждений, дорожных знаков, освещения и, при наличии, светофорных постов перед пешеходными переходами вблизи образовательных учреждений Гатчины должны быть завершены до конца июня 2023 года.

Екатерина Дзюба