Гатчина туристическая. Путешествие с краеведом Константином Ивановым

- Гатчина, как туристический центр, значительно уступает соседним пригородам - Петергофу, Павловску и так далее. Хотя, достопримечательностей у нас не мало. Почему так получилось?

- Мы всегда были пасынком среди других городов. Если сразу после войны в Пушкине, Петродворце и других пригородах началась реставрация, туда вкладывались огромные деньги, то у нас всё иначе. Гатчина долгое время была закрытым городом для иностранцев. Сплошные «почтовые ящики», ЛИЯФ, предприятия оборонного значения. Конечно, Гатчина проигрывает в этом отношении.

- Сколько времени нужно, чтобы обойти все достопримечательности города?

- Три дня. С перерывами на обед, бутербродами, три дня можно водить людей. Была, например, авторская экскурсия, называлась «От ворот до ворот». Только по проспекту 25 Октября, никуда не сворачивая. Так вот длительность экскурсии – шесть часов. Однажды я взял группу из Петербурга и от въезда до Чкалова мы шли четыре часа. Я устал, замёрз, было чертовски холодно. Но они стоят, тоже замёрзли, однако, были готовы идти дальше!

- Для примера: начало экскурсии, что там интересного?

- Красные казармы. На этом месте стояла крепость Ингенбург. Через неё въезжали в Гатчину. Заметьте, со стороны Петербурга стояла крепость. Там были Спасские ворота с башенкой и часами. Здесь Павел встречал делегацию магистров, которые привезли в Гатчину великие мальтийские святыни. Сами Красные казармы просто Клондайк, история их весьма обширна.

Прошли дальше. Мало кто знает даже из гатчинцев, что на углу 7 Армии и проспекта стоял особнячок. В нём проживала семья Араповых-Ланских. После гибели Пушкина Наталья Николаевна Гончарова вышла замуж за Петра Петровича Ланского. Все знают, что царским указом дети Пушкина были взяты на государственное обеспечение. Но на самом деле и на детей Гончаровой от второго брака распространялся этот указ. Не делили детей на пушкинских и не пушкинских. И внук Натальи Николаевны переехал в Гатчину. Служил во дворце, в Кирасирском полку. В этом доме хранились некоторые письма поэта, личные вещи. Здесь же родилась правнучка Натальи Николаевны - Мария Александровна. Крестила её в Дворцовой церкви Мария Фёдоровна, мать императора Николая Второго. 1900-й год. Все прочили ей блестящее будущее, и тут 1917-й год. Всё закончилось. Девушке пришлось идти работать на граммофонную фабрику (там, где впоследствии располагался «Гатчинсельмаш») кладовщицей. Устраивалась через свою прислугу. Такие повороты судьбы.

Есть что рассказать про каждый уголочек, дом, перекрёсток по пути от ворот до ворот.

- Константин, теперь немного о грустном. Очень серьёзные нарекания у жителей вызывает ситуация с платным входом на территорию парка. Ведь эта местная достопримечательность и принадлежит она всем жителям города.

- К сожалению, это веление нашего времени. Потому что менталитет нашего населения не меняется в лучшую сторону. Более того, возникает менталитет потребителя. Я пришёл в парк и могу делать, что хочу. Хочу – лежу на газоне, гуляю с собакой или жарю шашлык. Хочу – езжу на велосипеде. Например, совсем недавно взвыли, наконец-то, туристы в Павловске. Несколько ДТП с велосипедистами, наезды на пешеходов. Для них там проложены дорожки, но абсолютно отсутствует культура езды на велосипеде. Хоть возвращайся во времена Льва Толстого, когда выдавали права на пользование велосипедом. Мы от этого ушли.

Вы неоднократно видели таблички «охраняется государством». А как охраняется? Для вас это что-то абстрактное, а это огромный комплекс мер. Мы вынуждены вводить ограничения, да, ставить заборы, разрабатывать правила поведения в парке и во дворцах. Правила культуры.

Наши потери

Из мглы всплывает ярко

Далёкая весна:

Тишь гатчинского парка

И домик Куприна.

Саша Чёрный

- Константин, наш город очень много потерял в войну. И ценности дворца, вывезенные немцами, и просто разрушенные во время обстрелов и бомбёжек здания. Но ведь не мало и того, что мы просто сами, своими руками уничтожили. Какие потери самые обидные?

- Домик Куприна. Он стоял на ул. Достоевского, д. 21, там сейчас стандартная пятиэтажка. В ней, когда спохватились, устроили музей-квартиру писателя. Это было очень нелепо, конечно. И там было написано, что дом Куприна сожгли немцы, решили на них всё списать. Выходит, в 72-ом году немцы ненадолго вернулись, сожгли купринскую усадьбу и обратно – в могилу? Глупая и одновременно трагическая была история.

- Много ещё невосполнимых потерь?

- Очень много. Дом Глухарёвой на Чкалова. «Дом с петухами» на Урицкого. С ним случилась такая история. Когда делали очередной путеводитель по Гатчине - цветной такой туристический буклет, то комитет по культуре получил установку поставить на титульный лист что-нибудь наше, гатчинское, незатёртое. Как правило, на подобных буклетах стандартная картинка - либо Приоратский, либо большой дворец, но они-то принадлежат Петербургу. Решили: вот у нас «дом с петухами», красивый, оригинальный. Тем более, его недавно отреставрировали. И его изображение на буклет – шлёп! Не прошло и трех дней после выхода путеводителя, дом снесли.

- По какой причине?

- Дом был частный. Хозяину потребовалось место под застройку. Там торговый центр теперь стоит. И таких случаев достаточно много.

- Это уже после перестройки?

- Да, в начале нулевых.

- Получается, Советская власть бережнее относилась к памятникам культуры?

- Трудно сказать. Там тоже своих недостатков хватало. И множество бесценных памятников было уничтожено. Да вы посмотрите дореволюционные газеты, ещё при царях. Те же самые случаи вандализма, наплевательского отношения к памятникам. Почитайте того же Куприна, Короленко. Описывают ровно такие же уродливые явления жизни.

- Так что ж получается? Страшно сказать, но это что, национальная черта – равнодушие к памяти предков? Ведь если зайти на наши кладбища, особенно в провинции, картина весьма печальная.

- Нет, не национальная. Так мы можем далеко зайти. До того, в чём нас упрекают наши украинские оппоненты. Мол, мы плохие, потому что мы русские, а они хорошие, потому что они - украинцы. Тут другое. Грубо говоря, дело в том, что культурно мы не развиваемся. Нет непрерывного, постепенного роста культуры. Мы не переходим на следующий уровень. Технически мы в чём-то развиваемся. Но духовно не растём. Барахтаемся на месте просто, чтобы не утонуть. Все эти музеи, филармонии, концертные залы - это как спасательный круг, чтобы не пойти ко дну. Но лесенки культурной у нас нет.

- Звучит как приговор.

- Ну, почему же приговор? Дети, с них надо начинать. Приобщать к прекрасному. Музеи, театр, экскурсии. Ведь многие гатчинцы, я не говорю о приезжих, толком не знают свой город. Мы живём в одном из самых прекрасных городов мира, под завязку набитом историческими достопримечательностями. На выходных взяли детей за руку и пошли изучать свой город, влюбляться заново в него самим и прививать детям любовь к родным пенатам. Другого пути нет. Только культурный рост спасёт нас.

Андрей Павленко