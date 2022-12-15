Уж сколько раз твердили миру…

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают: верить «работникам банка», особенно «службе безопасности», ни в коем случае нельзя. С ними вообще разговаривать нельзя. Никакая служба безопасности не звонит клиентам. Если вы легковерны, не уверены в себе, легко поддаетесь на уговоры – не берите трубку, когда поступает звонок с незнакомого номера. Целее будет и ваш кошелек, и нервная система.

…Инженер из Гатчины послушался мошенников, которые рассказывали …про мошеннические действия с его банковским счетом, и отправил им все накопления. 10 декабря в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратился 61-летний житель Гатчины, инженер, работающий в Петербурге. Ему позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и сообщил что с его счетами происходят мошеннические действия. Для предотвращения хищения денежных средств необходимо снять все деньги и перевести их на некие номера телефонов. Мужчина снял 203 тысячи рублей и четырнадцатью переводами отправил преступникам.

8 декабря в гатчинскую полицию поступило заявление от 57-летней жительницы Мариенбурга. Двумя днями ранее ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции. Он сообщил, что в банк поступила заявка от её имени на оформление кредита и, возможно, это мошенничество. Для предотвращения мошеннических действий с ней свяжется сотрудник отдела экономической безопасности. Далее на телефон пенсионерки поступил звонок от второго мошенника, следуя указаниям которого дама оформила кредит на сумму 63000 рублей и перевела их на указанные счета через терминал. В другом банке она взяла сто тысяч и через очередной терминал тоже отправила мошенникам. Потом оформила кредитную карту на 45000 рублей, которые перевела преступникам через третий терминал. В общей сложности потерпевшая лишилась 208 тысяч кредитных рублей.

7 декабря в полицию поступило два заявления о мошенничестве. 60-летнему жителю Гатчины позвонил неизвестный, представившийся банковским служащим, и велел взять кредит. Пенсионер оформил на себя заем, снял со счета 450 тысяч рублей и отправил мошенникам. Гражданке С. звонил липовый сотрудник Центробанка. Под предлогом защиты денежных средств на ее счете преступник убедил потерпевшую перевести 130 тысяч рублей на «безопасный» счет.

Гражданке Д. мошенник звонил 5 и 6 декабря, представляясь сотрудником службы безопасности «МТС Банка». Для «защиты денежных средств на счете» злоумышленник настоятельно рекомендовал перевести 800 тысяч рублей на различные банковские счета. Сказано – сделано.

Теперь деньги потерпевших в полной «безопасности» – их просто нет. По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.