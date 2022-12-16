Ароматы - манипуляторы

Простой пример: очень часто мы назначали (и назначаем) свидания в кафе. Почему? Вопрос, на первый взгляд, банальный, и ответов на него может быть несколько. Я выберу тот, который дали психологи, изучавшие поведенческие реакции человека. Они утверждают, что запахи влияют на наше взаимодействие с людьми.

Одним из самых приятных считается аромат свежей выпечки в компании с запахом свежемолотого кофе. Вместе эти два ингредиента развивают наше чувство симпатии к окружающим. Аромат свежей выпечки, кроме того, хорошо «работает» свахой – усиливая склонность к романтическим отношениям. Тот, кто знает этот «секрет», использует его, чтобы привлечь к себе внимание молодого человека (девушки), знакомясь, например, в Торговом центре рядом с кофейней или булочной.

Эксперименты, проводившиеся психологами, подтвердили, что в окружении запахов приятной пищи или напитков наши действия становятся успешнее, чем если бы осуществлялись на других плошадках.

Опытные риэлтеры прежде, чем привести потенциального клиента «на смотрины» дома/квартиры, выставленных на продажу, устраивают там тоже запах свежеиспеченного хлеба или сдобы, особенно с примесью ноток ванили. Продавцы (в любой сфере) тоже активно пользуются этой человеческой «слабостью», используя, к примеру, аэрозоли или эфирные масла в аромалампах. В присутствии приятных ароматов покупатели проводят времени в торговых центрах больше и, соответственно, денег тоже тратят больше. Так что, если вы не хотите «истребить» запасы своей кредитки, то, почувствовав в магазине запах лаванды, имбиря, мяты или апельсина, уходите из ароматизированной ловушки.

Но лаванда сама по себе не коварна – вопрос в том, кто и в каких целях использует запах растения. Например, её аромат помогает в тягостных ситуациях, когда приходится сидеть в окружении посторонних людей – в очереди к врачу, перед собеседованием или в ожидании человека, назначившего деловую встречу...

Герань терпеть не могут врачи-отоларингологи, так как некоторые их пациенты, решив лечиться с помощью цветка, приходят к лорам с ожогом внутреннего эпителия. Но та же герань (в виде эфирного масла) способствует развитию непринужденного общения. Эксперименты показали, что там, где витал её запах, люди дружелюбнее общались, больше разговаривали, там было больше взаимных взглядов и дружеских касаний, так как собеседники придвигали стулья ближе друг к другу, а не отсаживались в сторону.

Мята тоже во многих случаях нам служит для хороших дел. К примеру, эксперименты показали, что ароматы мяты перечной и корицы способствуют большому успеху в когнитивных тестах, особенно воздействуя на память и внимание, или, к примеру, на скорость набора текста или аналитики.

Исследования, в которых участвовали спортсмены, показали, что запах перечной мяты не только психологически облегчает восприятие физической нагрузки, но и на деле повышает силу и выносливость, улучшает результат. В помещении, ароматизированном мятой, спортсмены быстрее бегали, сильнее сжимали кистевой тренажер и отжимались большее количество раз, по сравнению с теми, кто занимался в помещении без запахов.

На мой взгляд, это не совсем чистый эксперимент, поскольку есть люди, которые терпеть не могут запах мяты. И если такие были среди испытуемых, то, наверное, они просто жаждали быстрее закончить это «пахучее» испытание.

Но вернемся к положительным фактам, связанным с мятой и корицей. Исследователи советуют в случаях подготовки к экзаменам, тестированию или при оформлении счетов в онлайн-банке, использовать в качестве мобилизующего фактора запах мяты или корицы. Может помочь жевательная резинка или мятный леденец, а можно просто перед началом работы открыть на время коробочку с пряностями, чтобы в комнате появился нужный запах. Годится для этого и освежитель воздуха.

НО прежде подумайте об окружающих, и если вы не одни, то поинтересуйтесь, нет для у кого-то аллергии или идиосинкразии на конкретный аромат. Сегодня людей, обостренно воспринимающих любые запахи, становится всё больше. Если речь идет только о ваших предпочтениях, то лучше просто носить нужные ароматы в небольших пузыречках. Так делает, к примеру, моя знакомая. Она капает на ватку нужное эфирное масло, помещает во флакончик и носит в косметичке. Когда необходимо – достаёт.

Есть также исследования, которые помогают понять поведение людей, долго находящихся в браке. С возрастом, с ухудшением гормонального фона у каждого человека меняется и запах тела, причем настолько, что именно новый запах становится причиной того, что супруги – в лучшем случае просто перестают воспринимать друг друга как сексуальных партнеров, а в худшем – не хотят общаться, так как запах им не нравится. Всё это происходит на подсознательном уровне. Так что испортившиеся отношения в семье, с близкими, с родителями, нужно рассматривать ещё и с «точки обоняния».

Но выход всегда можно найти. Например, японцы одними из первых придумали состав, который помогает бороться с запахом старости – это гель с танинами хурмы и зеленого чая. При условии, что всё остальное – и питание, и гигиена тела и жилища – в норме.

Ирина Владимирова





Фото freepick.com