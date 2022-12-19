Школьники региона осваивают «Безопасный интернет»

Во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасный интернет» могут бесплатно участвовать ученики 1 – 9 классов. Для этого нужно до 26 декабря перейти на сайт https://safenet.uchi.ru, войти в личный кабинет или зарегистрироваться на платформе Учи.ру и далее следовать инструкциям.

Интерактивные задания олимпиады научат детей безопасно вести себя в интернете, эффективно использовать гаджеты, браузеры и поисковики и грамотно обходить основные сложности в сети – от фишинга и вирусов до мошенничества, в том числе при онлайн-покупках.

«Важно, чтобы ребята могли разобраться в современных технологиях уже сейчас, чтобы по окончании школы смогли сделать выбор в пользу профессий будущего. Для этого у наших школьников есть много возможностей. Например, заявки на обучение на курсах по программированию «Код будущего» в этом году подали более 1400 ленинградских школьников, на обучение уже зачислены порядка 850 из них. А базовые знания по цифровой грамотности можно проверить в онлайн-олимпиаде “Безопасный интернет”», – подчеркнул председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

Каждый школьник, решивший все задания, получит, диплом победителя, похвальную грамоту или сертификат участника: документ появится в личном кабинете на платформе Учи.ру. Учителя получат благодарственные письма.

Олимпиада проводится образовательной онлайн-платформой Учи.ру и компанией VK при поддержке нацпроекта «Цифровая экономика».