Студенты педколледжа знакомятся с коренными народами региона

А кому, если не будущим учителям и воспитателям передавать это наследие из поколения в поколения – решили в Гатчинском педагогическом колледже им. К.Д. Ушинского и совместно с Центром культуры ингерманландских финнов «Hatsina», провели декаду, посвященную коренному народу Ленинградской области - финнам-ингерманландцам.

В колледже состоялась встреча студентов 1 курса с представителем ингерманландских финнов Ниной Эрте-Аниконовой.

Совет музея истории колледжа серьезно подготовился к этому мероприятию. Девушки, члены совета музея из нового набора, внимательно изучили материал: историю народа, географию его проживания. Следует заметить, что почти никто в Санкт-Петербурге и области не знает истории этой местности, даже того, что Пётр Великий назвал ее Ингерманландской губернией, назвал фрегат — флагман Российского флота «Ингерманланд», лучшие полки были Ингерманландские, одному из них поставлен памятник под Москвой за храбрость в Отечественной войне 1812 года.

Дебют молодых экскурсоводов состоялся. Девушки не только рассказали об истории и географии проживания народа, но и о его культуре, психологии, обрядах и традициях, продемонстрировали народный костюм, все это подкрепив хорошим наглядным материалом в виде презентации. Мы прослушали народную сказку, посмотрели национальный танец. Узнали о кухне, праздниках, национальных музыкальных инструментах.

Нина Эрте-Аниконова приветствовала всех на финском языке, в своем выступлении очень бережно представила культуру своего народа, обратила внимание, что уже более четырех столетий ингерманландцы проживают на Ленинградской земле, создают ее благополучие, заботятся о ее богатстве и бережно ее охраняют.

В помещении музея истории колледжа на протяжении всей декады действовала выставка «Ингерманландия в зеркале истории», на которой представлены печатные издания на национальном языке (молитвенники, газеты), куклы в национальных костюмах, рождественские открытки столетней давности (которые любезно предоставила наша гостья из своей коллекции), архивные справки и личные документы представителей этой этнической группы жителей Ленинградской области.

Наш колледж и Центр культуры ингерманландских финнов «Hatsina» давно сотрудничают: проводят общие мероприятия, даже есть спектакль, созданный руководителем театральной студии «Эксперимент» В.И. Виноградовым по мотивам карело-финского эпоса «Калевала».

Информацию о том, что именно финны-ингерманландцы – один из коренных народов Ленинградской области, мы постарались донести до всех участников нашей декады: студентов колледжа, гостей, которые посетили наш музей в период действия выставки и заключительное мероприятие, всех друзей и подписчиков группы музея ВКонтакте.

Наталья Вишневская, заведующая музеем