Корпиково – лесная деревня в окрестностях Гатчины

Словно змея, петляющая в этом регионе река Парица, разделяющая деревню на две части; подступающее к селению знаменитое своими редкими краснокнижными растениями Корпиковское болото; расположенный в деревне целебный родник, а в ее окрестностях бурлящие так называемые «гейзеры» делают эти живописные места привлекательными для любителей загородного отдыха и многочисленных туристов.

С финского языка слово «корпи» означает глухой, дремучий лес. На гатчинской земле, кроме Корпиково, существуют и другие селения с «лесными» названиями угро-финского происхождения. Это Корписалово в окрестностях села Никольское (в переводе – лесная чаща) и Корпикюля в окрестностях поселка Лукаши (в переводе – деревня в дремучим лесу).

По ступенькам истории

В ХVII столетии среди обширных лесных угодий шведской провинции Ингерманландия, в приходе Скворицкой лютеранской кирхи появилась крошечная деревня с говорящим названием Коrpikyla. Ее первыми жителями стали несколько крестьянских семей финнов-савакотов, переселившихся сюда из соседней Финляндии.

Согласно королевскому указу, захватившие новгородские земли шведы начали активно осваивать этот край, переселив сюда немало колонистов. На карте А.И. Бергенгейма, составленной по материалам шведских карт 1676 года, в окрестностях помещичьей усадьбы Нattzina Hoff (Гатчинская мыза) упоминается деревня с названием Коrpikyla, а на «Генеральной карте провинции Ингерманландии» 1704 года обозначена деревня Коrpenkyla.

Эти живописные места, расположенные по берегам реки Парицы, притока более известной реки Ижора, хранят память о временах далекого прошлого. Многие соседние селения (Пудость, Парицы, Войсковицы, Черново, Большие и Малые Колпаны) имеют еще более древнее происхождение и впервые документально упоминаются в Писцовой книге Водской пятины Великого Новгорода в 1499/1500 годов. Деревни Сокколово, Большое и Малое Рейзино, Сализи (ныне – Котельниково), Педлино и другие появились на картах региона во времена шведского владычества и первоначально также были заселены ингерманландскими финнами.

Издавна на территории деревни Корпиково находили старинные шведские монеты. В начале ХХ столетия в соседней деревне Сокколово местные крестьяне обнаружили целый клад медных и серебряных средневековых монет, спрятанный в глиняной кубышке. Находка была передана в исторический зал Гатчинского сиротского института.

Вскоре после освобождения этих исконно русских земель Петром Великим, в 1712 году, Гатчинская мыза с приписанными к ней деревнями была пожалована царем своей любимой сестре царевне Наталье Алексеевне. На месте шведской усадьбы, на берегу Белого озера была создана небольшая мыза с господским домом, службами и садом. Через четыре года после ее смерти началась смена владельцев загородного поместья.

В метрических документах среди селений Гатчинской вотчины помещиков Куракиных и Орловых фигурирует и деревня Корпиково с искаженным тогда нередко названием: так, на карте составленной Я.Ф. Шмитом в 1770 году обозначено селение Корпичи. В Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга хранится геометрический «план деревни Корпиково», относящийся к семидесятым годам ХVIII века. На нем селение изображено уже под привычным нам названием. На подробном плане Гатчинского дворцово-паркового ансамбля, выполненного в 1794 году, обозначена деревня «Корпикова».

В 1783 году императрица Екатерина II подарила бывшее поместье покойного графа Григория Григорьевича Орлова своему сыну Павлу Петровичу. Наследник престола начинает стремительно обживать Гатчинские владения. Он перестраивает дворец, занимается административно-хозяйственным устройством обширной территории своего имения. Павловская вотчина была поделена на два обер-амта и один унтер-амт; 33 селения числились в Гатчинском обер-амте, 14 – в Новоскворицком обер-амте, 1 - в Волковицком унтер-амте. Деревни Гатчинского унтер-амта составляли селения Малая Гатчина, Химози, Сализи, Корпиково, Сокколово, Большое и Малое Резино и другие.

Таким образом, с павловских времен Корпиково имело статус деревни, входившей в состав Гатчинского дворцового правления, а число ее дворов в 1796 году составляло 9 финских и 2 русских. Местные жители занимались сельским хозяйством (в основном молочным животноводством), промышляли извозом и трубочистным делом. Последнее занятие было очень распространено среди гатчинцев-чухонцев.

В период правления вотчиной вдовствующей супруги императора Павла I Марии Федоровны, в 1806-1807 годах, финская деревня Корпиково поставляла также ратников на государеву службу в Императорский батальон милиции. На «Топографической карте окрестностей Санкт-Петербурга», изданной Военно-топографическим депо Главного штаба, в деревне «Корпикова» обозначено 13 крестьянских дворов. В тридцатых годах ХIХ века по берегам реки Парицы находилось сразу две деревеньки с названием «Корпикова», в которых в общей сложности имелось 18 дворов (1831 г.).

Кратное описание селения приводится в статистическом сборнике Санкт-Петербургской губернии по уездам и станам, изданном в 1838 году: «Корпиково – деревня принадлежит ведомству Гатчинского городского правления, число жителей по ревизии: 50 м., 61 ж. пола».

В 1849 году известный этнограф, академик Петр Иванович Кёппин в своем исследовании о местах проживания финно-угорских народов в Санкт-Петербургской губернии отметил в деревне Коrpikyla финнов-савакотов – 59 мужчин и 58 женщин.

Еще одно описание этого селения содержится в «Алфавитном списке селений по уездам и станам Санкт-Петербургской губернии», составленном в 1856 году: «Корпиково – деревня Гатчинского дворцового правления, по проселочной дороге, число дворов – 26, число душ – 68 м.п.».

В фундаментальном двухтомном труде «Столетие города Гатчины», составленным канцелярией Дворцового управления под редакцией С.В. Рождественского (1896 г.), также даются сведения о числе жителей в деревнях, входящих в состав Гатчинского обер-амта в 1853 году: в Корпикове – 68 мужчин и 60 женщин.

Известно, что к 1860 году количество крестьянских дворов уменьшилось до 18. Возможно, что в деревне случился пожар? Согласно статистическим сведения в 1862 году здесь числилось 22 двора, а население составляло 186 человек (92 мужчин, 94 женщины). В административном подчинении эта территория относилась в Царскосельскому уезду и входила в состав земель Гатчинской лесной дачи. Интересно отметить, что с 1862 года центр образованной Гатчинской волости, в составе которой находилась деревня Корпиково, располагался в соседней деревне Сокколово. Помимо конторы волостного правления здесь имелись начальная земская школа и медицинский участок.

После отмены крепостного права на общем деревенском сходе было создано Корпиковское крестьянское общество. Некоторая данная крестьянам свобода, связанная прежде всего с сельскохозяйственной деятельностью, способствовала появлению в ближайших окрестностях деревни хуторских хозяйств. Из документа, хранящегося в Центральном государственном историческом архиве в Санкт-Петербурга, известно, что в 1863-1864 годах участок земли у деревни Корпиково Гатчинского дворцового имения взял в аренду крестьянин деревни Мюлякюля (Гатчинская Мельница) Федор Малки.

29 июня 1879 года в деревне случился большой пожар. Огнем было уничтожено 48 строений (изб и хозяйственных служб). Общий ущерб от пожара составил 1141 рубль. Гатчинское волостное правление и дворцовое ведомство оказали денежную помощь погорельцам.

На реке Парице рядом с деревней Корпиково имелась мукомольная мельница с небольшой запрудой. Подобные мельницы существовали и в соседних деревнях Черново и Сализи. Из документов известно, что в 1839 году Гатчинское дворцовое правление выделило участок земли на реке Парице при деревне Сализи брауншвейнскому булочному мастеру Шуберту для возведения здесь мельницы.

Соседняя деревня Черново уже не входила в состав земель Гатчинского дворцового правления, а относилась к помещичьей усадьбе «Войсковицы». Владельцы этого имения Кандалинцевы в 1830-х годах устроили в Черново так называемый Полумызок, состоящий из барского дома, конюшни, каретника, сенных сараев и скотного двора. В более поздних документах все эти постройки названы ветхими, давно не ремонтированными. В надлежащем состоянии в девяностые годы здесь числилась только каменная мельница «о 2-х поставах».

В 1889 году войсковицкая усадьба с деревнями и полумызком «Черново» были приобретены у наследников помещика Абрама Исаевича Горвица Главным Управлением Уделов для устройства на территории поместья Войсковицкой лесной императорской дачи. После этого вся эта местность была поделена на лесные обходы: Войсковицкий, Черновский, Хиндикаловский… Началось строительство домов лесных смотрителей и егерей, обустройство Войсковицкого охотничьего дома…

Чайный домик на Лисьих буграх

Близость деревни к Гатчинскому императорскому дворцу, парку «Зверинец» и Егерской слободе способствовали приданию Корпикову особого статуса, который имели тогда несколько селений царской вотчины, расположенные на землях Императорской охоты.

В северной и восточной частях деревни крестьянские наделы подступали к границам Заячьего ремиза, находящегося за Егерской слободой, устроенной на окраине государевой резиденции в эпоху императора Александра II. Из документальных источников удалось установить, что в 1875-1879 годах состоялась передача удельных земель, расположенных при деревнях Парицы, Колпино и Корпиково, находящихся при «Гатчинском Ремизе 1-го округа Егермейстерскому ведомству».

Ремиз занимал довольно большую площадь соснового бора, лугов и перелесков, был поделен на квадраты и просеки, огорожен деревянной изгородью и являлся как бы продолжением огромного лесопаркового массива «Зверинец». Его наименование связано с основным видом охоты в этом угодье, хотя здесь также водились олени и косули, а еще серые куропатки, рябчики и глухари. Сюда же были выпущены благополучно прижившиеся фазаны. Для зверья и дичи были устроены специальные загоны и кормушки.

К Ремизу вела благоустроенная дорога от Гатчинского дворца и еще одна «служебная» дорога от Егерской слободы. В полутора верстах от деревни Корпиково, за Заячим Ремизом, находился так называемый Чайный императорский домик, в котором останавливались на кратковременный отдых во время охотничьих забав государи и высочайшие особы. Место, где он находился, называлось Лисьи бугры. От деревни к нему вела так называемая Чайная дорожка – просека. Сохранилась фотография этого деревянного здания.

На подробном плане Петроградской губернии 1914 года на территории Гатчинского дворцового имения близ деревни Корпиково обозначен императорский «Чайный дворец». В сопровождении Свиты его не раз посещал император Николай II и другие участники Высочайших охот. Отсюда путь лежал в главную загородную охотничью усадьбу «Войсковицы».

В дневниках императора Николая II можно найти упоминания об охотах в окрестностях Корпиково.

Так, запись от 7 ноября 1896 года сообщает:

«В 7 ¼ поехал с приглашенными из Питера на облаву около Гатчины – за Ремизом. Мороз был небольшой, и день для охоты стоял чудный. Завтракали в домике на Лисьих буграх. Всего количества убитой дичи 420 – 90 приходится на долю пера – результат прекрасный. Я убил: 2 тетеревей, 8 сер. куроп, 2 фазанов и зайцев 14; всего 26 штук. Вернулись в Царское в 5 ч. После чая много читал и занимался делами…».

Другая Высочайшая охота состоялась 3 марта 1906 года:

«В 9 ¼ отправились в Гатчину на охоту. Она началась и кончилась в тех же местах, как и в прошлый раз. Погода была удивительная, все наслаждались и радовались. Завтракали на Лисьих буграх в чайном домике. Всего убито: 507. Мною – 49 фазанов, 8 куропаток и ястреб – итого 58 штук пера. Вернулись в Царское в 6 ½».

Запись в дневнике императора от 4 ноября 1906 года сообщает:

«Встали в 7 ½. Отправился на охоту в Гатчину со всеми участниками. Облава была за Ремизом; загонщиками – все охотничьи команды гвардейских полков. Завтраки в чайном домике с офицерами. Погода кроме начала охоты была благоприятная, после конца ее снова пошел мокрый снег. Всего убито: 982 (фазанов 787). Мною 82: фазанов 74, два тетерева, русак и 5 беляков».

Сохранились фотографии, выполненные любительским способом во время пикников в Чайном домике на Лисьих буграх. На снимках запечатлены вдовствующая императрица Мария Федоровна, император Николай II и другие представители династии Романовых. Часто сюда заезжал на автомобиле во время прогулок по окрестностям Гатчины великий князь Михаил Александрович.

Многие корпиковские жители «обслуживали» эти охоты, участвовали в загонах зверей, преимущественно зайцев и дичи. В деревне жили три семьи лесных смотрителей. Еще совсем недавно местные старожилы рассказывали услышанные от своих предков различные истории, связанные с царскими охотами.

Андрей Бурлаков

Продолжение следует