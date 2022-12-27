Дом сельских пенсионеров подключили к газу

В торжественном подключении дома к газовым сетям приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, генеральный директор группы ООО «Газпром межрегионгаз», ООО «Газпром газификация» Сергей Густов и руководители Гатчинского района – Людмила Нещадим и Виталий Филоненко.

Сергей Анатольевич и Ирина Николаевна Калинкины вместе с внуком Максимом радушно встретили высоких гостей, поговорили о жизни и напоили их горячим чаем, приготовленным теперь уже на газовой плите. А гости в свою очередь вручили им новогодние подарки.

Догазификация – это подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан, а также подключение объекта капитального строительства.

Само село Воскресенское было газифицировано в 2021 году, в план-график догазификации включили 92 домовладения, от жителей поступило 89 заявок, в работу приняли 77.

К концу 2022 года исполнено 76% от общего числа заключенных договоров. Газопроводы проведены до границ 58 земельных участков. По другим договорам продолжается проектирование и строительство газопроводов-вводов до границ участков. Что касается подачи газа непосредственно в дом, то в селе Воскресенском голубое топливо пришло пока в девять домовладений.

Сергей Анатольевич и Ирина Николаевна Калинкины живут вместе 42 года. В Ленинградской области - с 2008 года. Купили в селе Воскресенское 19 соток, построили дом. У дома растут овощи, зелень, яблони и груши. Супруги узнали о программе догазификации в 2021 году, и в декабре, в числе первых на селе, подали заявку.

В январе 2022 года в рамках программы догазификации пенсионеры обратились за предоставлением мер региональной социальной поддержки, предусмотренных в Ленинградской области. Семье выделили субсидию в 200 тысяч рублей.

За год были проведены все строительные и технические работы для приема газа, установлен газовый котел и газовая варочная панель. Сети до границы земельного участка протянули бесплатно по программе догазификации. А приобретение части газового оборудования и работы в доме прошли с использованием субсидии из областного бюджета. После чего Калинкины в числе первых получили газ.

Раньше супруги топили дом дровами и углем. Носили тяжести на руках и ведрами. В год тратили около 45 тысяч рублей. Теперь сетевое газовое топливо позволит им готовить пищу и отапливать дом значительно экономнее и быстрее.

В ходе рабочего визита в Гатчинский район Александр Дрозденко и Сергей Густов также посетили единый клиентский центр АО «Газпром газорапределение Ленинградская область» и ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», расположенный в Гатчине на пр. 25 Октября, 28А, осмотрели выставку отечественного оборудования и мобильный офис, позволяющий ускорить догазификацию. Сотрудники современного центра продемонстрировали руководителям быструю работу с клиентами.

- Программа догазификации доказала свою эффективность. В Ленинградской области действует целая система льгот для подключения частных домов жителей. Газ приходит бесплатно до границ земельного участка, а дальше мы из бюджета компенсируем от 180 до 300 тысяч рублей на прокладку сетей по участку и дому. Причем, 60 тысяч рублей из этой суммы можно направить на покупку газового оборудования. Важно, что договор на догазификацию можно заключить онлайн или в МФЦ за 10-15 минут. Вместе со структурами Газпрома мы эту программу активно продвигаем в Ленинградской области, - отметил Александр Дрозденко.

В план догазификации всего Гатчинского района входит 6871 домовладение, газ подведен до границ 1896 земельных участков. А сводный план-график догазификации в Ленинградской области включает более 62 тысяч домовладений. Работа предстоит большая.

Напомним, что для снижения затрат жителей на газификацию правительством Ленинградской области утвержден порядок предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по газификации индивидуальных домовладений.

Эта мера позволяет значительно снизить затраты на газификацию для граждан, которые зарегистрированы не менее года по месту жительства в индивидуальном домовладении, подлежащем газификации, и имеют техническую возможность подключения к сети газораспределения.

Максимальный размер субсидии на одно домовладение составляет 300 тысяч рублей при подключении газа ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам; 200 тыс. рублей – льготным категориям граждан; 180 тыс. рублей - остальным собственникам домовладений, зарегистрированным не менее одного в газифицируемом домовладении.

Татьяна Можаева