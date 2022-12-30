Вспомним хотя бы сохранившееся письмо нашей известной землячки, уроженки Суйды Арины Родионовны, посланное из Михайловского в Санкт-Петербург своему любимому питомцу Александру Сергеевичу Пушкину:

«Генваря 30 дня 1827 г.

Милостивый государь Александр Сергеевич имею честь поздравить вас с прошедшим, новым годом из новым сщастием: ижелаю я тебе любезному моему благодетелю здравия и благополучия…» (В тексте письма сохранена старая орфография).

В этих простых строках пушкинской няни отражена неподдельная, искренняя любовь к дорогому для неё человеку. Неизвестно, как ответил на это письмо А.С. Пушкин.

Совсем по-другому, восторженно, звучит новогоднее поздравление, адресованное обер-прокурором Святейшего синода, действительным тайным советником Константином Петровичем Победоносцевым самому императору Александру III:

«Примите, Ваше Императорское Величество, сердечное моё поздравление на пороге нового 1884 года.

… Народ сердцем чует, как трудно Вам, и молится за Вас горячо всюду. Промысел Божий, возложив на Вас и судьбу, которая вся в руках Божьих, соединенная неразрывно с судьбами народа, который держится в течении веков только верою в Бога и надежной на Государя…

Боже, благослови наступающее новое лето для Вас и для России!»

Отзвуки любовных откровений трогательных отношений и дружеских встреч доносят до нас лирические строки, написанные много лет назад на старых почтовых открытках, хранящихся в семейных альбомах, музейных собраниях, а иногда и пылящихся в кладовках, давно забытые нашими современникам. Среди них Рождественское поздравление из Гатчины в Варшаву, сочинённое юной, теперь уже вряд ли кому известной Катей Мышкиной:

«Здравствуй, Коля!

От всего сердца из Гатчины поздравляю с Новым годом и светлым Рождеством Христовым. Желаю тебе здоровья и возмужания, весело встретить и провести наступающие праздники. Как твои отношения с Лизой? Она пишет? Я часто вспоминаю наши прогулки в Приорат. Приедешь ли ты снова летом в Гатчину? Если поедешь в Петербург мимо Гатчины, черкни мне хотя б несколько строк. Не забывай о нашей дружбе, иначе ты меня очень огорчишь. Поклон от меня Марии Антоновне. С уважением, твоя Катя Мышкина. 25 декабря 1907 г.»

В моей коллекции дореволюционных открыток немало «карточек» с гатчинскими адресами.

Вот, например любопытная поздравительная открытка 1913 года, адресованная в Гатчину «Ея Превосходительницы Екатерине Викторовне Крат», проживающей на улице Люцевской (ныне – Чкалова) в доме №27:

«С Новым Годом! Новым счастием, здоровьем дорогая Катюша, желаем всего наилучшего, крепко целуем. Устала за эту неделю, каждый день на ёлках, а сегодня 3-го бал у командира. Целую. Лида».

Другая иллюстрированная открытка, адресованная проживающему в Ново-Александровской слободе в Гатчине Илье Васильевичу Ермакову, датируется 31 декабря 1916 года:

«Многоуважаемым и дорогим Илье Васильевичу и Клавдии Михайловне. Поздравляем Вас всех с Новым годом, с новым счастьем, желаем Вам встретить в добром здравии и веселии. Остаёмся все здоровы. Елкины».

Некоторые открытки представляют историческую ценность, так как связаны с именами известных людей нашего Отечества.

Среди них «карточка» с видом Горбатого моста в Гатчине 1909 года и адресатом: «Вильно (ныне Вильнюс – А.Б.). Его Превосходительству Дмитрию Ивановичу Невадовскому. Начальнику Артиллерии Корпуса». Эта открытка была отправлена ему из Гатчины 31 декабря 1908 года и, судя по почтовому штемпелю, была получена 2 января 1909 года:

«Искренний и сердечный привет с Новым годом, наилучшие пожелания всех благ шлют глубокоуважаемой семье Невадовских все Мамонтовы. Мечтаем о возможности вскоре услышать о переселении вашем на берега Невы. Проезжая мимо Гатчины, черканите хоть два слова – рады были бы увидеть хоть в окне вагона. А.М. Мамонтова».

Удалось выяснить, что генерал Д.И. Невадовский, выпускник Михайловского артиллерийского училища (1870 г.), занимал высокие посты в Русской армии, был начальником артиллерии 3-го Армейского корпуса, инспектором этого корпуса, некоторый период снимал дачу в Гатчине.

Есть в моей коллекции старинные открытки из Сиверской, Таиц, Елизаветино, Вырицы, Суйды… Просматривая адреса, можно заметить, что значительная их часть написана красивым почерком юными особами, подругами, учащимися… Вот одно из них:

«Дорогая Маруся!

Поздравляю Вас с праздником Рождества Христова и с наступающим Новым Годом и желаю всего благополучия. Твоя подруга Катя Гемпель».

Это поздравления было написано в 1910 году Марии Барановой, проживающей на станции Сиверская, в деревне Старо-Сиверской: Большой проспект, дом №46.

А вот, что сообщала своему брату Анна Евдокимова, крестьянка деревни Ново-Сиверская, находящемуся на фронте Первой мировой войны:

«Действующая армия 434 пех. Череповецкий полк, полковой околодок, фельдшеру Ивану Николаевичу Евдокимову.

С Новым годом, с новым счастьем, дорогой брат Ваня! Желаю тебе в 1916 году всякого благополучия. Спасибо тебе за поздравление, которое ты мне послал. Я гимнастёрку тебе перешлю. Ты наверное к Мане постарайся приехать на свадьбу, только неизвестно, когда она будет. Сегодня поехала в город, наверное, будем подавать прошение. На Сиверской всё по-старому… Я долго тебе не писала, потому что работаю. До свидания, желаю тебе всего наилучшего. Сестра Нюша. 1915 г.»

Новогодние и Рождественские поздравления бывают разные. Пафосные и простые, искренние и дежурные. Но без них трудно представить жизненный уклад старой России и её провинции. Всё меняется, и как жаль, что эпоха письменных поздравлений стремительно уходит в прошлое.

Андрей Бурлаков