«Новогодняя кутерьма» ждёт гатчинцев!

- Мы довольны 2022 годом, потому что, несмотря на все сложности, посещаемость у нас была хорошая, – отметил Василий Юрьевич. – Интерес к музею явно растет, причем довольно серьезно. В этом году по сравнению с прошлым посещаемость выросла примерно вполовину. Притом, что вход в парк по пятницам, субботам и воскресеньям стал платным в летнее время.

Последняя хозяйка Гатчинского дворца

Василий Панкратов признался, что не является сторонником увеличения числа музейных выставок: дворец всегда готовит одну-две больших выставки и четыре-пять маленьких сезонных.

- Мы стараемся не распыляться. Лучше один блокбастер, чем пятьдесят маленьких, интересных только специалистам экспозиций, – сказал Василий Юрьевич. – В этом году весеннюю выставку мы пропустили, а вот осенняя открылась 1 декабря. Эта выставка посвящена Марии Федоровне-второй, потому что первая – это жена Павла I. А вторая – известная датская принцесса Дагмар, супруга императора Александра III.

Это очень важное лицо для нас. Она – последняя хозяйка Гатчинского дворца. Мария Федоровна уехала отсюда в 1915 году, и после этого царственные особы во дворце не жили. Кроме того, она сама по себе очень интересный человек. Дагмар прибыла в Россию, чтобы выйти замуж за наследника престола – Николая. Но он умер, и датскую принцессу связали узами брака с его младшим братом – впоследствии императором Александром III. Это была любовь на всю жизнь. Александр III, единственный из российских императоров, являл собой образец безупречного поведения как супруг.

…Мария Федоровна была последней российской императрицей, оставшейся в живых после революции. Она единственная из всей семьи успела уехать за границу, взяв двух дочерей, и жила у своего брата в Копенгагене до самой смерти. Ее судьба раскрыта в этой выставке, которая будет интересна для разных поколений.

Мы хотели сделать выставку еще интереснее – в ней должны были принять участие и датские музеи. Мария Федоровна долго жила в Дании, и в музеях и замках королевской семьи до сих пор есть предметы, связанные с Дагмар. Но дальнейшие политические события перечеркнули эти планы. Однако неожиданно в нашей выставке принимает участие художественный музей из Петрозаводска. Волею судеб коллекция из Аничкова дворца, который был резиденцией Марии Федоровны и Александра III, попала после революции в Карелию, и там хранятся художественные предметы, связанные с Марией Федоровной. В том числе и две работы самой императрицы, которая, как и большинство дам ее сословия, довольно неплохо рисовала.

Также свои экспонаты для выставки предоставили Эрмитаж, Царское село, Павловск, Государственный архив – там есть последнее письмо Марии Федоровны к старшему сыну – императору Николаю II. В своих экспозициях мы стараемся делать акцент на истории людей, чтобы предметы говорили о людях, а не о самих себе.

Новогодняя кутерьма

Гатчинский и Приоратский дворцы – вновь в ожидании фестиваля «Новогодняя кутерьма»!

- Нам хотелось добиться ощущения, что в эти дни в музейном пространстве творится что-то не очень музейное, – говорит Василий Панкратов. – Со 2 по 8 января во дворце будет происходить то, что не должно происходить в обычных музеях: песни, пляски, игры, развлечения, гадания. Это будет каждый день, каждый час.

А начинаем мы это все обычно 31 декабря. Вечером у нас состоится эксклюзивный и, уж простите, дорогой концерт, потому что это стоит дорого – чтобы хорошие артисты пришли вечером 31 декабря. Гостей будут встречать бокалом шампанского.

В этот вечер я по-настоящему зажигаю елку. Пожарные этого делать естественно не разрешают, они стоят тут же за елкой, с огнетушителями.

Вход на ярмарку – свободный. Единый билет во дворец будет стоить 700 рублей, потому что он включает в себя не только посещение музея, но и концерты. Каждый день в 16-00 в театральном зале идут концерты. 2 января – «Карнавал в Венеции», гитара, флейта, мандолина. 3 января будет выступать казачий ансамбль «Атаман» с программой «Я лечу над Россией». 4 января солисты Санкт-Петербурга исполнят шедевры классической музыки, 5 января выступит ансамбль «Рождество», 6 января – оркестр «Дивертисмент», 7 января – ансамбль танца «Барыня», и 8 января будут исполняться старинные русские и цыганские романсы.

Молодежь может посетить «Новогоднюю кутерьму» по Пушкинской карте.

Реставрация ускорена и расширена

Василий Панкратов рассказал о реставрации, которая проходит во дворце и парке.

- Несмотря на все сложности, можно констатировать даже ускорение и расширение реставрационных работ. Они идут с завидным постоянством. Практически, мы уже заканчиваем залы Китайской галереи – четвертый год мы над ними работаем, это почти половина всего третьего этажа Арсенального каре – огромное пространство, где надо было восстанавливать стены, лепку.

Начали реставрировать помещения за Китайской галереей, и в том числе скоро приступим к работам в основном кабинете императора Александра III. Я мечтаю увидеть восстановленный деловой кабинет Александра III на 3-м этаже башни.

Второй год идет реставрация Готической галереи, занимающей четверть первого этажа. Галерея была утрачена уже в послевоенное время в результате пребывания во дворце разных учреждений.

Овальный кабинет восстановлен полностью, также, как и следующие за ним комнаты, лестница, церковь. Мы откроем эти помещения в начале сезона.

Началась реставрация личных комнат Александра III. Это практически весь второй этаж Арсенального каре. Там будут восстановлены все гостиные, спальни, школьные кабинеты императорских детей. Все это будет воссоздано полностью, со всей отделкой, и когда мы закончим этот комплекс работ, Арсенальное каре на 70% будет готово.

Заканчивается реставрация дворцовых фасадов. На сегодняшний день осталось два незаконченных фрагмента фасада: те, которые смотрят на собственный сад и во внутренний двор Кухонного каре. Этот двор никто из ныне живущих не видел в том виде, в котором он должен быть, потому что он не реставрировался никогда. Фасад всегда находился в ужасном состоянии, но, когда реставрация завершится, этот двор будет сравним по красоте с двором Арсенального каре.

Реставрация Китайской галереи закончится в 2023 году. Но мы еще должны музеефицировать пространство. Героические гатчинские музейщики сохранили почти половину коллекции Китайской галереи, восстановить обстановку – процесс небыстрый.

Музей начался с комнат папá

И самое главное во дворце: в этом году мы начали реставрацию личных комнат Павла I. С восстановлением главной нижней тронной. Для нас гатчинский музей начался с комнат Павла I – когда император Николай I приехал в Гатчинский дворец после долгого отсутствия и первым делом вошел в помещения, где жил его отец. И с удивлением обнаружил, что там так и висит мундир Павла I, и стулья стоят так, как будто отец только что вышел из комнаты. Император повелел: «Замкнуть на ключ и оставить все, как при папá!».

Это, собственно, и означало рождение нашего музея. Когда умерла супруга Павла I Мария Федоровна, в ее комнатах все было оставлено «как при мамá». И когда сам Николай I скончался, его комнаты были закрыты, и все осталось так, как было при нем. И во всем Арсенальном каре, вслед за комнатами Павла I, продолжал жить дух его обитателей. Эту атмосферу застали первые посетители послереволюционного дворца, когда он еще не был разграблен. Музей пережил очень много. Теперь наша задача вернуть то ощущение, которое испытывали первые посетители Гатчинского дворца, создать для современных гостей эту атмосферу – как будто члены императорской семьи только что покинули комнаты…

Вкус прошлого – это рассказ о прошлом

В дворцовом парке Чесменский обелиск отреставрирован полностью и будет торжественно открыт перед сезоном. Помимо него реставрируется целый ряд объектов. Реставрация террасы-пристани сдвинулась с мертвой точки, активно начали реставрировать павильон Орла и Горбатый мостик – символ Гатчины. Когда реставрация завершится, откроется новый маршрут – между двумя озерами по длинному острову.

- Очень важным было возрождение Дворцовой фермы, – говорит Василий Юрьевич. – Сейчас там семь коз дают молоко. Мы давно хотели начать изготовление сыра, по крайней мере, воссоздать то занятие, которое там существовало, и представители царской семьи туда приезжали – попить молока и поесть сыра. В этом году мы купили сыроварню, и теперь экскурсия на ферму – это не только посещение «контактного зоопарка» и рассказ экскурсовода. Есть интересная программа: посетителям рассказывают про ферму, а потом они идут готовить сыр.

Швейцарский замок на мрачном фоне

В ходе пресс-конференции Василий Юрьевич рассказал, какие работы ведутся в Приоратском парке:

- Нам принадлежит только небольшой участок парка – 10 га вокруг озера, рядом с Приоратским замком. Мы расчищаем эту территорию, но, самое главное, в следующем году у нас будет готов полноценный проект по реставрации этого участка. Парк ждет масса изменений. В частности, будет изменена география подхода к Приоратскому дворцу, необходимо видоизменять ландшафт. Архитектор Львов строил дворец на фоне мрачных еловых гор. Приорат – это швейцарский замок. Надо менять породы деревьев на хвойные, чтобы вернуть пейзаж к первоначальному состоянию.

Отреставрирован дворик замка, там стало красиво. Черное озеро, единственное из гатчинских озер, полностью почищено. Мы сделали деревянную террасу, куда можно спуститься прямо из дворика и посидеть.

Еще у меня есть мечта: вернуть существовавшую когда-то традицию и давать полуденный выстрел со стены Приоратского замка…

…Продвигаются работы в «Зверинце». Это тоже исторический парк, 400 гектаров, и с 1917 года там конь не валялся. Многое уже сделано. Сейчас, в основном, занимаемся дорогами – расчисткой основных трасс, видов. Ограду делаем, и это вызывает очередной взрыв возмущения со стороны жителей. Но невозможно контролировать вверенную территорию, если она не огорожена.

Екатерина Дзюба

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