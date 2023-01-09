«Сюжеты жизни» Дарьи Рубцовой

Дарья Рубцова — художник и дизайнер, преподаватель Детской художественной школы города Гатчины, член Общества акварелистов Санкт-Петербурга. А ещё она - представитель творческой династии Рубцовых-Фазановых и внучатая племянница замечательного русского поэта Николая Рубцова.

В семье Рубцовых-Фазановых бережно хранят память о своём знаменитом родственнике. Дарья Рубцова и её мама, художник, дизайнер и модельер, племянница Николая Рубцова, Марина Фазанова — частые участники традиционного фестиваля «Рубцовская осень» в Вологде, любимом городе поэта, где он провёл последние годы своей жизни.

Не удивительно, что творчество Дарьи Рубцовой во многом связано с поэтическими мотивами Николая Рубцова. На выставке в музее города Гатчины можно увидеть композиции, посвящённые поэту.

Помимо «рубцовской» темы, на выставке представлены интересные композиции последних лет. Они посвящены простым, но таким важным сюжетам нашей жизни. Праздники, одиночество, первая любовь, прощание с любимыми, ностальгия по прошлому, семейные ценности, быт, встречи, печали и радости... Кусочки жизни смешиваются, как в калейдоскопе, складываясь в новую картину, в новый сюжет, который для каждого свой.

Выставка Дарьи Рубцовой «Калейдоскоп времени» продлится в Музее города Гатчины до 5 февраля.

Подготовила Юлия Лысанюк