164 года и три победы на двоих

Валентина Прокофьева из Гатчины и Владимир Найденов из Вырицы, родившиеся в 1941 году, получили специальные призы «Самому опытному участнику соревнований», утвержденные администрацией Гатчинского района. Владимир и Валентина являются постоянными участниками ветеранских соревнований, сохраняют искреннюю любовь к физической культуре, демонстрируют все тот же юношеский задор и бойцовские качества. И на этот раз уважаемые ветераны завершили турнир с 3 победами над своими «молодыми» соперниками.

На Первенство Гатчинского муниципального района по настольному теннису в универсальный спортивный зал спортшколы «Ника» съехались 52 спортсмена из 8 муниципальных поселений Гатчинского района. На первые в этом году соревнования теннисистов делегировали Большие Колпаны, Верево, Войсковицы, Вырица, Гатчина, Коммунар, Сиверский и Сяськелево.

В младшей возрастной категории 40-55 лет у мужчин призерами стали:

1 место – Александр Жигунов (Гатчина), 2 место – Виктор Колпаков (Малое Верево), 3 место – Дмитрий Федоров (Гатчина).

В средней 56-64 года победу одержал Олег Волненко (Сиверский), вторым стал Олег Рожнов (Гатчина), третьим – Маджит Худояров (Гатчина).

Среди самых опытных мужчин возраста 65 лет и старше победил Борис Ходин (Вырица), за ним в турнирной таблице расположились Виктор Демидов (Войсковицы) и Владимир Иванов (Гатчина).

В женской части соревнований призёрами младшей возрастной категории стали: 1 место – Наталья Волненко (Сиверский), 2 место – Екатерина Задорожная (Гатчина), 3 место – Елена Мартынец (Гатчина). В тройку призёров более опытной возрастной категории среди женщин вошли: Людмила Гаврилова (Войсковицы), Татьяна Шевченко (Сиверский) и Марина Гусарова (Сиверский).

По информации СШОР «НИКА»