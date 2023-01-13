Ленобласть чистит дороги

Дорожники предупреждают водителей, что к вечеру погода станет еще более сложной: в первой половине дня в большинстве районов области начнется потепление погоды и усиление снегопада. «Ленавтодор» призывает водителей соблюдать скоростной режим, пропускать технику и аккуратно совершать маневры. В Ленобласти для водителей работает круглосуточная горячая телефонная линия, где можно оставлять свои заявки — 8-812-251042-84. Они оперативно передаются для выполнения в обслуживающие организации. Также работает телеграмм-канал — https://t.me/dorogi_47 .

По ситуации со снегом на местных улицах, дворах и проездах можно обращаться в «Снежный штаб» — https://vk.com/snegshtab47 . Он создан по поручению губернатора региона Александра Дрозденко для координации работы муниципальных властей в вопросах уборки территорий.