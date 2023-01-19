Граждане России смогут оформить полис ОМС на «Госуслугах»

Как рассказали в минцифры, при необходимости можно показать электронный документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета.

Для получения электронного полиса нужна только подтвержденная учетная запись на "Госуслугах". Если номер полиса уже есть в личном кабинете, цифровой документ загрузится автоматически. Если полиса нет, можно подать заявление, чтобы сразу оформить электронный. Он будет готов в течение одного рабочего дня. Детям полис тоже оформляют за один день, и потребуются только данные свидетельства о рождении.

Данные о полисе, его номер, контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике всегда будут доступны в личном кабинете. При необходимости на "Госуслугах" можно поменять страховую компанию, регион страхования, приостановить и возобновить действие полиса.

В минцифры напомнили, что поменять страховую можно один раз в год по любой причине. Однако если причиной смены стал переезд, то ограничение перестает действовать.

Олег Капранов «Российская газета» https://rg.ru/2023/01/18/oformit-polis-oms-mozhno-na-gosuslugah.html