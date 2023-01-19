Низино: удивительное рядом

Новую автобусно-пешеходную экскурсию «Путешествие по просторам Бабигонских высот» - в деревню Низино Ломоносовского района организовал музей города Гатчины. Идея связать в экскурсионное кольцо место рождения знаменитого архитектора Андрея Штакеншнейдера – д. Мызу-Ивановку в Гатчинском районе с местом воплощения его гениальных идей на Бабигонских высотах родилась в Гатчине во время презентации АНО «Гатчинская мельница». Первая совместная 5-часовая экскурсия состоялась 14 января.

Гатчинцы посетили Центр культуры, спорта и молодежной политики Низинского сельского поселения, где бережно сохраняют память о прошлом этих удивительных мест. Горячим чаем со сладостями гостей радушно встречала глава поселения Нина Анатольевна Дергачева.

- Вот уже второй год в рамках проекта «Культурный код Бабигонских высот» - победителя фонда Тимченко мы рассказываем об истории нашей малой родины на встречах с жителями, на своих страничках ВКонтакте, а также группам экскурсантов, которые приезжают к нам в гости. СМИ нам тоже очень помогает в просветительстве. Медленно, но мы двигаемся в направлении развития туризма в нашем поселении, - рассказала Нина Анатольевна.

Продолжилась встреча рассказом местного экскурсовода, директора Информационно-туристского центра «Ингрия» Татьяны Морозовой о Бабигонских высотах. Гости узнали, почему они так называются и чем знамениты. Коренным образом изменили течение жизни на Бабигонских высотах 1830-50-е годы, когда

Николай I решил комплексно благоустроить эту местность для себя и своей семьи, а окрестные деревни сделать образцовыми. Получился шедевр – любимая сельская загородная резиденция императорской семьи. Большинство строений было выполнено по проектам архитектора Андрея Штакеншнейдера.

Участники экскурсии узнали историю создания и возрождения церкви святой мученицы царицы Александры, полюбовались внешним убранством дворцового павильона Бельведер и узнали о его создателях и обитателях. После чего насладились великолепным видом на Петербург, который открывается с Бабигонского холма.

Церковь и дворец – то немногое из подлинных творений Штакеншнейдера, что можно увидеть сейчас. Но в арсенале местных энтузиастов масса творческих проектов по сохранению истории, которые они настойчиво претворяют в жизнь.

В этот раз погода не позволила прогуляться по живописному Луговому парку, поэтому все дружно решили повторить путешествие летом. Приехать сюда в теплую погоду – это того стоит. Ведь именно в Низинском поселении берет свое начало уникальная водоподводящая система фонтанов Петергофа (Старопетергофский канал) - памятник архитектуры и гидротехники XVIII века. Общая протяженность каналов составляет 49 км, на пути расположено 18 прудов-хранилищ, вмещающих более 1,3 млн кубометров воды.

После пешеходной экскурсии все с радостью погрелись у печи в доме местного пекаря Андрея Бондаря и угостились вкуснейшим хлебом, изготовленным по старинным рецептам.

Поездка оставила только положительные эмоции.

- Вот тебе и деревня Низино – не ожидала! – делится эмоциями Марина Вахрушева. - Дом культуры с музейными экспонатами, действующий собор, дворец с прудами, частная пекарня и тоже с музейными экспонатами. А какой вкусный натуральный хлебушек на закваске из печи! Плюс обширная экскурсия по дороге и рассказ про Сокколово, Рейзино, Скворицы, Терволово, Кипень, Ропшу… Я в восторге!

Татьяна Можаева