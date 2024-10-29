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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 30 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

30.10.2024 с 10:00 до 16:30

Вырицкое ГП:

д. Кремено.

 

30.10.2024 с 09:00 до 18:00

Кобринское СП:

СНТ Кобринское, Флора, Яблонька, Волна, Природа, Луч, Фруктовое, Энергетик, Импульс, Прогресс, Сирень, Путеец, Ромашка.

 

30.10.2024 с 10:00 до 17:30

Веревское СП:

д. Романовка от поворота на д. Горки в сторону д. Бугры (правая сторона).

 

30.10.2024 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

массив Учхоз д. Сяськелево, д. Реболово;

тер. СНТ Пламя;

тер. СНТ Прометей-Учхоз;

массив СНТ Новый Учхоз;

д. Войсковицы.

 

30.10.2024 с 10:00 до 17:00

Кобринское СП:

п. Терволово.

 

30.10.2024 с 10:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Зайцево.