Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 30 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
30.10.2024 с 10:00 до 16:30
Вырицкое ГП:
д. Кремено.
30.10.2024 с 09:00 до 18:00
Кобринское СП:
СНТ Кобринское, Флора, Яблонька, Волна, Природа, Луч, Фруктовое, Энергетик, Импульс, Прогресс, Сирень, Путеец, Ромашка.
30.10.2024 с 10:00 до 17:30
Веревское СП:
д. Романовка от поворота на д. Горки в сторону д. Бугры (правая сторона).
30.10.2024 с 10:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
массив Учхоз д. Сяськелево, д. Реболово;
тер. СНТ Пламя;
тер. СНТ Прометей-Учхоз;
массив СНТ Новый Учхоз;
д. Войсковицы.
30.10.2024 с 10:00 до 17:00
Кобринское СП:
п. Терволово.
30.10.2024 с 10:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Зайцево.
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