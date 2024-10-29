Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 30 октября

В Ленинградской области проходит региональный этап Всероссийского конкурса Знание.Лектор. В творческой борьбе участвуют семеро просветителей, которые решили заявить о себе в масштабах страны. Во время регионального этапа участники прошли собеседование, впереди – выступления с лекциями перед аудиторией. Борьба идет за выход в окружной тур конкурса, который проводит Российское общество «Знание».