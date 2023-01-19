О бюджете и муниципальном имуществе

Дополнительные поступления составили почти 1,4 млрд рублей.

Илья Вениаминович акцентировал внимание на управлении муниципальной собственностью: в установленные сроки администрация выполнила задачу расселения и перевода в нежилой фонд ряда многоквартирных домов, на базе которых планируется создать правительственный квартал в Гатчине. Объекты взяты под охрану.

- Программа «Аренда за рубль», по которой администрация пыталась проводить аукционы по объектам культурного наследия, себя не оправдала: найти потенциального арендатора в 2022 году не удалось. Мы подкорректировали программу, увеличив сроки аренды до 49 лет, и надеемся, что это заинтересует потенциальных арендаторов, – сказал Илья Вениаминович.

Людмила Нещадим добавила, что гатчинская администрация анализирует федеральную практику в этом вопросе. Например, некоторые субъекты пошли по пути предоставления земельных участков инвесторам для строительства многоквартирных домов с социальной нагрузкой – обязательной реставрации и реконструкции объектов культурного наследия.

Также представители администрации рассказали, что судьба здания бывшего военкомата на ул. Киргетова, 3 до сих пор находится в стадии решения. Так как не нашлось желающих арендовать за рубль в год и реставрировать этот объект культурного наследия, дом предложен для передачи в Ленобласть. Но ответа на предложение пока не поступило.