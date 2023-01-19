Школьные музеи сохраняют память о ленинградской битве

«Мы собрались в знаковый день в знаковом месте. Я хочу сказать участникам съезда, школьникам и педагогам огромное спасибо. За ваш душевный порыв, за то, что сегодня вы работаете в школах, занимаетесь историей своей малой родины, своей семьи, Ленинградской области. Сегодня наша общая задача ― сохранить память об истории, о Великой Отечественной войне, о том, что происходило, и о том, как наши прадеды, деды, отцы выстояли и победили фашизм. Это очень важно, ― приветствовал участников съезда заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.

Участниками мероприятия также стали ребята, представлявшие Ленинградскую область которые побывали на первом съезде «Движения первых». Они рассказали о ценностях движения, в числе которых историческая память, патриотизм и служение Отечеству.