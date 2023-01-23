Год 100-летия Исаака Шварца в Гатчинском районе

Народный артист Российской Федерации, лауреат Государственной премии России, трехкратный обладатель кинопремии «Ника», автор музыки к 35 спектаклям и 125 фильмам, а также симфонических произведений - Исаак Иосифович Шварц более 45 лет жил и работал в поселке Сиверский. Сейчас здесь открыты музей и концертный зал.

Председатель комитета по культуре Гатчинского района Мария Титова, выступая на Совете по культуре, отметила, что в целом план по празднованию 100-летия композитора Исаака Шварца в Гатчинском районе уже готов. Он включает в себя 69 мероприятий. Это концерты классической музыки, фестивали, экскурсии в мемориальный дом-музей Исаака Шварца, спектакль, концерты симфонического оркестра, фотовыставка из альбомов композитора, конкурсы по творчеству Исаака Иосифовича и многое другое. Областной план еще уточняется.

- Одним из главных событий 2023 года станет празднование столетия со дня рождения композитора Исаака Шварца. И подготовка уже идет полным ходом. В прошлом году мы выпустили печатную и сувенирную продукцию, подготовили стенды, посвященные композитору. Рядом с культурным центром «Дом Исаака Шварца» в Сиверской подготовлена площадка для мероприятий: построена красивая уличная сцена, установлено оборудование, скамейки. Весной, как только сойдет снег, приступим к озеленению. В день рождения композитора, 13 мая, мы планируем торжественное открытие летней сцены. Юбилейный мероприятия будут идти весь год, - рассказала председатель комитета по культуре Мария Титова.

Татьяна Можаева