Об отключении света 24 января
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 января 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
24.01.2023 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино,
д. Ермолино,
д. Холоповицы,
д. Смольково,
д. Заполье.
24.01.2023 с 09:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Большое Верево,
д. Малое Верево (частично район примыкания к Большому Верево, ул. Сиреневая, ул. Садовая, ул. Огородная),
СНТ "Зайцево".
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