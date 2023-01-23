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Об отключении света 24 января

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 января 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

24.01.2023 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино,

д. Ермолино,

д. Холоповицы,

д. Смольково,

д. Заполье.

        

24.01.2023 с 09:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Большое Верево,

д. Малое Верево (частично район примыкания к Большому Верево, ул. Сиреневая, ул. Садовая, ул. Огородная),

СНТ "Зайцево".           

 