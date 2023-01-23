Об отключении света 24 января

В 2023 году граждан России ждут 26 дополнительных дней отдыха. 13 из них выпадает на рабочие дни. Еще 13 - на выходные. Получается, что люди смогут в течение года отдыхать почти месяц. И это без учета других законных выходных в субботу и воскресенье. Постановление о переносе выходных дней в 2023 году подписал накануне премьер-министр Михаил Мишустин.