Российские ИТ-компании приглашают принять участие в конкурсном отборе на участие в акселераторе Спринт

Победители конкурсного отбора смогут принять участие в акселерационной программе Спринт, осуществляемой Фондом развития интернет-инициатив (далее — ФРИИ) в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Программа Спринт нацелена на формирование управленческих компетенций, необходимых для масштабирования бизнеса и построения системы продаж ИТ-продуктов.

Эта мера поддержки рассчитана до конца 2024 года и позволит пройти акселерацию проектов более 400 компаниям.

К участию приглашаются российские технологические компании, осуществляющие разработку решений в сфере новых коммуникационных интернет-технологий (НКИТ): продуктов для управления контентом, обработки данных, онлайн-обучения, совместной работы и других задач. Для региональных компаний возможно участие в онлайн формате.

В период акселерации большинство проектов-участников отмечают качественные изменения в бизнесе — привлекают первых пользователей своего продукта, запускают продажи или повышают бизнес-показатели. Суммарно участники проведённых в 2021 -2022 годах программ привлекли более 27 тыс. новых пользователей и совершили продажи на сумму более 360 млн. руб.

Заявку на участие в конкурсном отборе можно подать дистанционно до 16 февраля 2023 года (включительно) на официальном сайте акселератора Спринт. Старт акселерационной программы запланирован на май 2023 года.

Также в 2023 году запланированы ещё два конкурсных отбора.

Подробная информация об акселераторе и условиях участия в программе представлена на официальном сайте: sprint.iidf.ru

(https://edu.iidf.ru/?arrangement=97f5db69).

Качественно подготовить заявку на конкурс поможет серия вебинаров, которая доступна по ссылке https://online.iidf.ru/teach/control/stream