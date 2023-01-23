Стань синоптиком на «Уроке цифры»!

В очной форме на уроке в ЦИТ присутствовали ученики 9-11 классов Гатчинской школы № 1, а в онлайн-режиме к открытому «Уроку цифры» подключились более 4500 учащихся из 110 школ Ленинградской области. Урок провели председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник и директор по взаимодействию с органами власти в сфере образования «Яндекса» Дмитрий Растворов.

На этом уроке ребята узнали, как работает программа прогнозов, какие алгоритмы используются при анализе данных с метеостанций, как искусственный интеллект помогает составить точные предсказания о погоде в будущем, и какие существуют IТ-профессии в метеорологии.

Как рассказали организаторы, технологии прогноза погоды ушли далеко вперед. Например, в компании «Яндекс» есть интерактивная карта осадков, на которой можно увидеть, как в ближайшие пару часов будут двигаться дождевые облака, куда идет грозовой фронт, и когда выпадут осадки. Все это основано на математических расчетах, при предсказании погоды используются технологии искусственного интеллекта.

…После лекции школьники перешли в компьютерные классы и приступили к работе на тренажерах. Здесь занятие построено в виде комикса: вместе с героями ученик проходит сквозь сюжет, на протяжении которого он выполняет задания и примеряет на себя разные профессии. Например, специалиста по работе с большими объемами данных или метеоролога. Самое простое задание, когда ребята оказываются на метеорологической станции, и им надо определить, какие приборы измеряют количество осадков, скорость ветра и т.д. И чем дальше они продвигаются, тем более сложными становятся задания.

Дмитрий Растворов пояснил, что «Урок цифры» рассчитан на детей с 1 по 11 класс, задания составлены для трех возрастных групп: для начальной школы, 5-8 классов и 9-11 классов. Но при этом урок призван не только познакомить ребят с новыми технологиями и показать их устройство: одна из важнейших задач проекта – профориентация.

Андрей Сытник отметил, что, помимо технологической части, на уроке демонстрируются методологии процесса управления. До школьников доносится важность процесса внедрения технологий в жизнь.

- За предыдущий год мы провели шесть таких уроков, в которых приняли участие порядка 130 тысяч школьников Ленинградской области, – говорит Андрей Сергеевич. – Это доступный формат доведения контента в современных условиях. Мы увидели в глазах ребят желание созидать, 11-классникам в скором времени предстоит поступать в вузы, и такие уроки помогают им получать дополнительные знания. Потому что «Урок цифры» позволяет совместить теоретическую часть школьного учебника с практической, которую и представляют IT-компании на таких уроках.

После теоретической части наиболее заинтересованные старшеклассники забросали организаторов вопросами. Перспектива взаимодействия с компанией «Яндекс» вызвала у ребят неподдельный интерес.

В 47-м регионе образовательный проект «Урок цифры» проводится при поддержке комитета цифрового развития Ленинградской области в рамках национальной программы «Цифровая экономика». В 2022 году «Урок цифры» прошли 124 тысячи школьников из Ленинградской области. Наиболее активно на уроках работали школьники из Тихвина, Гатчины, Волхова, Киришей и Выборга.

Шанс стать виртуальным синоптиком есть у каждого: урок по технологиям, предсказывающим погоду, доступен в Сети на платформе «урокцифры.рф» с 16 января по 3 февраля.

Екатерина Дзюба