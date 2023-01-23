В Ленобласти высадился «Невский десант»

Первым к работе приступил областной отряд «Снегирь» — бойцы побывали в поселениях Лужского района, где убирали бытовой мусор на территории школ и провели творческие занятия для школьников. Второй областной отряд «Сова» 30 января посетит Волховский район.

«Молодежная патриотическая акция «Невский десант» – это не только реализация принципа преемственности добра, сохранения и возрождения традиций студенческих отрядов, но и социальный тренд, один из самых эффективных механизмов воспитания молодежи. Каждый год в «десант» вовлекается все больше ребят: запрос общества на добро и неравнодушие, особенно к тем, кто оказался в беде, получает отклик в сердцах наших добровольцев», — отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Всего в этом году в акции принимают участие 600 человек, которые разделились на 25 студенческих отрядов. В них входят участники Санкт-Петербургского и Ленинградского региональных отделений Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды». Кроме того, к акции присоединились 3 сводных медицинских студенческих отряда — учащиеся старших курсов медицинских ВУЗов Санкт-Петербурга, они займутся повышением уровня медицинской грамотности, прочтут для жителей курс лекций.