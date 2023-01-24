Новосветское и Пудостьское поселения активно выбирают территории для благоустройства

В голосовании участвуют 304 территории из всех 17 районов и Соснового Бора. Отдать свои голоса на портале Центра компетенций вМесте47.рф ленинградцы могут с 16 января по 16 февраля 2023 года.

«По итогам первой недели в лидерах голосования среди городов — Мурино (2167 человек), Тихвин (1629) и Сосновый Бор (1351). В сельских муниципалитетах активнее всего жители Куйвозовского (402), Новосветского (285) и Пудостьского (278) поселений. Призываю всех жителей зайти на сайт вМесте47.рф и выбрать, какие именно территории важно благоустроить», ― отметил председатель комитета по ЖКХ Александр Тимков.

Голосование проходит в 130 населенных пунктах с численностью населения свыше 1 000 человек. Победившие территории отправятся на отбор для включения в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2024 году.

В этом году в Ленинградской области по нацпроекту будет благоустроено 107 общественных пространств, которые выбрали жители: парков и аллей, скверов и площадей, бульваров и набережных.