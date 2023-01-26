Герценовский университет — активный участник Года Команды Знаний

«Наш университет не может остаться в стороне от этой замечательной просветительской инициативы. Будущее педагогическое сообщество, наше студенчество – это важная часть той большой команды, которая несет знания. Надеюсь, мероприятия наших студентов и преподавателей обогатят тематический год Ленинградской области», – заявил ректор университета Сергей Тарасов.

В рамках Года Команды Знаний вуз организует в школах проект «Педагогические встречи» – он направлен на популяризацию педагогической науки и имен популярных учителей прошлого и современности. Также студенты университета будут принимать участие в еженедельных уроках «Разговоры о важном» в школах Ленинградской области.

В марте университет планирует провести олимпиаду для школьников региона «Первый успех».

Также РГПУ им. А.И. Герцена продолжает проекты «Команда педагогов «Под ключ» для школ Ленинградской области, «Герценовская среда» для учеников классов психолого-педагогической направленности и «Продленка с Герценовским университетом» для школьников и педагогов Ленинградской области.

Еще один интересный просветительский проект университета – «Педагогические сезоны для Ленинградской области в рамках направления «Университет, открытый региону» – поможет каждому жителю Ленобласти найти свою образовательную траекторию, приняв участие в университетских мастер-классах, выставках, фестивалях и тренингах.