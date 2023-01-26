Областные школьники — в мире ИТ-профессий

Школьники смогут узнать особенности 14 самых популярных IT-профессий, среди которых веб-разработчик, разработчик мобильных приложений, аналитик, QA-инженер, UI/UX-дизайнер, продакт-менеджер, проджект-менеджер, solution-архитектор, продуктовый маркетолог, веб-дизайнер, специалист по информационной безопасности, системный администратор, администратор баз данных и DevOps-инженер.

Курс от цифровой образовательной платформы «Дневник.ру» стартует 30 января. Он состоит из видеороликов, в которых IT-специалисты разных направлений отвечают на вопросы о своей работе и дают советы по профориентации.

Материалы курса подготовлены на основе опроса школьников и родителей, проведенного на «Дневник.ру» в мае 2022 года.

Выполнив итоговый тест после выхода всех видеороликов курса, школьники смогут получить сертификат в свое портфолио, а также принять участие в розыгрыше. В конце курса для ребят пройдет вебинар с экспертами IT-отрасли.

Узнать подробнее о курсе и зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта https://project.dnevnik.ru/itcourse.