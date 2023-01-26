Универсальное пособие на детей: от 0 до 17 лет

С 1 января 2023 года в соответствии с федеральным законом от 21 ноября 2022 года № 455-ФЗ устанавливается единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Право на него получают беременные женщины и семьи с детьми, у которых невысокие средние доходы. Это универсальное пособие заменит собой ряд действовавших социальных выплат.

В прямом эфире приняла участие исполняющая обязанности директора Гатчинского филиала Центра соцзащиты Ленинградской области Наталья Корсакова. Она рассказала о том, кто имеет право на ежемесячное пособие и в каком размере, какой нужен пакет документов и куда следует обращаться.

Кому?

С 1 января в стране введено новое пособие – в связи с рождением и воспитанием ребенка. Получателем универсального пособия с 1 января 2023 года могут быть:

- беременные женщины со сроком беременности 6 и более недель, вставшие на учет в медицинской организации на сроке беременности до 12 недель;

- родители, опекуны или попечители детей в возрасте до 17 лет, которые являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории РФ.

Данное пособие объединило в себе ряд выплат: беременным, вставшим на учет в ранние сроки, ежемесячные выплаты, положенные малообеспеченным семьям с детьми до 3 лет, с 3 до 8 лет, а также с 8 до 17 лет.

Пособие будет сопровождать семью с детьми от рождения ребенка до 17 лет.

Право на пособие возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на человека. В Ленинградской области прожиточный минимум в 2023 году установлен в размере 14806 рублей.

Для определения права на ежемесячное пособие учитывается наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества, доходов в виде процентов по вкладам в банках, а также причина отсутствия доходов.

Сколько?

Размер универсального пособия составит 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума, то есть речь идет примерно о сумме от 7 до 14 тысяч рублей на каждого ребенка в семье.

Как действует прогрессивная шкала начисления пособия? Изначально семье назначают 50% от прожиточного минимума – это около 7 тысяч рублей. Если семья получает эти деньги, и ее доход все равно меньше прожиточного минимума на душу населения, то ей назначают 75% от детского прожиточного минимума, то есть уже около 10 тысяч. Если и после этого доходы семьи ниже прожиточного минимума, будут платить 100% от детского минимума, то есть примерно 14 тысяч рублей.

Если в семье несколько детей в возрасте до 17 лет, пособие назначается на каждого ребенка.

Как подать заявление?

Если заявление подано в течение полугода после рождения ребенка, пособие назначается с месячного возраста ребенка, но не раньше 1 января 2023 года. Выплаты за январь этого года поступят в январе. В дальнейшем выплаты будут производиться в текущем месяце за предыдущий, т.е. в феврале – за январь, в марте – за февраль и т.д.

Подать заявление можно либо через портал Госуслуг, либо в МФЦ, либо непосредственно обратиться в единый Социальный фонд – объединенный Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования.

Подать нужно только заявление. Социальный фонд самостоятельно запросит необходимые документы в рамках межведомственного взаимодействия.

Срок рассмотрения заявления – 10 рабочих дней, максимум – 30 дней.

Соответствующие изменения внесены и в Социальный кодекс Ленинградской области.

В режиме диалога

В ходе прямого эфира главе администрации поступили вопросы и обращения от жителей. В частности, люди жаловались на безобразие, которое творится с горячей водой в Кобралово: она идет либо холодная, либо оранжевая. Людмила Нещадим ответила, что с этим будут разбираться специалисты ЖКХ в составе комиссии.

- В Коммунаре у сбербанка – яма после ремонта сетей…

- Обратимся в Леноблводоканал, чтобы устранил.

- Будет ли ремонт теплосетей на Слепнева, 4, корпус 2? И уборка территории?

- На 2023 год запланирован капитальный ремонт этого участка. Зимой ликвидировать все последствия земляных работ непросто. Работы по планировке территории будут продолжены, после чего сделаем комплексное благоустройство.

- Автобус № 529 опять нарушает расписание!

- В первые рабочие дни мы получили ответ от председателя комитета по транспорту правительства Ленобласти: проводилась проверка по жалобам жителей на несоблюдение расписания автобусом № 529, факты зафиксированы, маршрут находится под особым контролем комитета по транспорту. Еще раз доведем до сведения комитета факты нарушений.

- Тротуар на дороге от Суйды до Высокоключевого не чистится, а по нему дети ходят в школу и обратно. Заявка была подана в пятницу – в понедельник тротуар по-прежнему в снегу.

- Принимаем обращение в работу.

- Что творится на Варшавском вокзале? Сгребли кучи снега, людям не пройти!

- Что касается состояния вокзальной площади, там есть и зона ответственности РЖД. Разберемся, кто и где не чистил.

- Опять не было 431-го автобуса в 13-02, они старые и ломаются.

- Это межрегиональный маршрут, мы направим обращение в комитет по транспорту Ленинградской области. Что касается муниципальных маршрутов, по каждому случаю несоблюдения расписания мы связываемся с перевозчиком, и по состоянию подвижного состава уже многое сделано. Кстати, по новым муниципальным контрактам автобусы старше пяти лет не могут эксплуатироваться.

…Жители Рождественского поселения пожаловались на засилье волков, которые терроризируют деревни. Людмила Нещадим пообещала связаться с соответствующими структурами для решения этого вопроса: «Будем обращаться к охотникам».

Подготовила Екатерина Дзюба