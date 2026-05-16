Организатор фестиваля – Гатчинская Школа третьего возраста (ШТВ), являющаяся территориальным ресурсным центром альянса «Серебряный возраст». В этом году конкурсанты представили работы в восьми номинациях: «Лидер сообщества», «Серебряное волонтерство», «Милосердие», «Наставничество в социальной сфере», «Благоустройство», «Культура и искусство», «Просвещение», «Мы и внуки».

В работе конкурсной комиссии приняли участие председатель Общественной палаты Гатчинского округа Лариса Пункина, председатель Совета ветеранов Гатчинского округа Людмила Голубева, актив Общественной палаты региона и сотрудники областного ресурсного добровольческого центра.

Руководитель ШТВ Татьяна Кучер рассказала, что фестиваль реализуется благотворительным фондом «Хорошие истории»

с использованием средств президентских грантов в рамках проекта «Экосистема активного долголетия – точки опоры и векторы развития».

Конкурсанты оформляли творческие заявки с фотоотчетами о проделанной работе, дополняли их письмами поддержки, грамотами и благодарностями от партнеров, а также содержательными видеопрезентациями. Направления общественной деятельности участников конкурса очень актуальные, социально значимые, и жюри было непросто выделить лучших.

Дополнительные баллы получали авторы эссе «Кто такие нужные люди и почему общество в них нуждается?». Заданная тема нацелила конкурсантов в том числе на осмысление нового этапа в своей жизни, осознание важности своей деятельности. Особого внимания заслужили работы, в которых авторы поднимали глубокие философские вопросы, опираясь на свой личный опыт, опыт своих близких и знакомых.

- Все проекты очень содержательные. Каждый, кто решился представить опыт своей нужной и важной общественной работы, заслуживает благодарности и общественного признания, – уверена председатель Общественной палаты Гатчинского округа Лариса Пункина.

Имена лауреатов и победителей конкурса будут оглашены на торжественной церемонии подведения итогов регионального конкурса «Нужные люди», которая состоится 19 мая.

Слово – участникам фестиваля «Нужные люди»

Людмила Петровна Рябова, курсистка Школы третьего возраста, клуб «И вновь продолжается жизнь»:

- В современном мире много людей, готовых помочь незнакомым им людям безвозмездно. Например, в нашей Школе третьего возраста очень популярна и распространена волонтерская деятельность среди людей пенсионного возраста.

Волонтеры проводят благотворительные акции, чтобы помочь нуждающимся. Также часто волонтеры собираются для помощи в организации каких-либо мероприятий. Они занимаются этим делом лишь для того, чтобы принести пользу окружающим. Безусловно, общество ценит волонтеров, так как они приносят много добра в чужие жизни.

Мои подруги, пенсионерки Галина Акимова и Лариса Буцык, уже третий год занимаются плетением сетей для CBO в волонтерском центре «Помощь участникам CBO». Для них не существует уважительных причин, по которым они могли бы пропустить рабочий день. Они – «нужные люди». В сложный для страны момент они служат обществу.

Чувство нужности важно каждому из нас. Когда ты понимаешь, что можешь привнести в жизнь другого близкого тебе человека что-то новое и сделать ее лучше, появляется желание жить.

Татьяна Алексеевна Золотых:

- Есть у некоторых людей такая способность – появляться в нужное время в нужном месте. Они появляются настолько вовремя, что кажется, человек с бедой притягивает их. Иногда нужный человек – это старый друг, который появляется в самый трудный момент вашей жизни, или просто попутчик в поезде, который выслушает вас и что-то подскажет. Они приходят вовремя, делают свою работу и уходят.

Милосердие, волонтерство, помощь в защите Отечества, помощь престарелым и одиноким людям – вот неполный список всего, что делают нужные люди.

Благодаря помощи волонтеров Благотворительного фонда «Помощь пожилым» жизнь одиноких пожилых людей становится проще и радостнее. А сколько нужных вещей посылают на фронт волонтеры СВО, плетут сети, делают окопные свечи! Врачи-хирурги проводят свой отпуск в зоне СВО, оперируя раненых по 12 часов в сутки.

Волонтеры СВО – это своего рода проводники народной поддержки. Работа волонтеров требует особого душевного склада и запаса энергии. Такие люди являются для нас нужными не потому, что делают великие дела, а потому, что их дела формируют нашу жизнь. Нам хочется знать, что в трудную минуту будет тот, кто поможет и не осудит. Поддержка может быть как физической, так и моральной, и она необходима всем без исключения.

Нужные люди – истинный пример того, что мир держится на человечности и участии. Их труд и доброта – это надежный маяк, который выводит людей из трудностей к свету и надежде. Их добрые дела не остаются незамеченными – они живут в сердцах людей и передаются дальше по цепочке добра.

Если помогать другим, если проявлять больше заботы и внимания по отношению к другим людям, если всегда помнить, что мы можем быть полезны кому-то или для чего-то, что всё зависит от нас – то это и есть шанс стать нужным человеком.

Галина Александровна Шеховцова:

- Мы, серебряные волонтеры Низинского поселения Ломоносовского района, состоим в фонде «Спасибо Маме за жизнь». Нас 15 человек, и мы очень дружная команда, сформированная с первых дней СВО. Мы плетем маскировочные сети, шьем костюмы

и нашлемники для наших бойцов, а также отправляем гуманитарную помощь жителям приграничных регионов, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Участвуем в формировании гуманитарных конвоев нашего фонда.

За время волонтерства наш коллектив сплел более 300 сетей, изготовил более 1000 костюмов и 500 нашлемников, связал более 1500 пар носков, а также сделал более 2000 тактических браслетов. Наши изделия спасают жизни бойцов и укрывают технику от врага.

Бойцы с передовой высоко ценят наш труд: у нас есть грамоты, благодарственные письма

и видеообращения. Это общая заслуга всего коллектива.

Мы не стоим на месте: постоянно совершенствуем изделия под новые задачи и требования бойцов. Обмениваемся опытом

с другими волонтерами, укрепляем связи, чтобы работать на результат. Мы открыты всему новому и всегда учимся. Стараемся привлекать к посильной помощи все слои населения, которые охотно откликаются на призыв. Проводим мероприятия, концерты, создаем буклеты, публикуем объявления и ролики в соцсетях.

Особое внимание – молодежи. Общение с молодыми людьми и молодежными структурами помогает нам не терять смысл нашей деятельности через поколения.

Социальная активность позволяет нам оставаться вовлеченными в жизнь общества. Для нас волонтерство – не просто способ провести свободное время, а возможность почувствовать свою нужность и внести значимый вклад. Наш возраст становится не преградой, а источником силы, которая так нужна сегодня. Общаясь с молодежью, мы передаем им жизненный опыт. А сами, глядя на них, заряжаемся энергией.

Делая общее дело, мы приближаем нашу победу. Многие из нас не только плетут сети и костюмы, но и пишут стихи и письма на фронт. У нас хочется учиться, расти рядом и не уступать в мастерстве. Каждая вплетенная с любовью и молитвой ленточка делает сеть надежной защитой. Каждая заботливая рука – то невидимое, но важное звено, которое укрепляет дух и несгибаемую волю наших защитников.

Татьяна Можаева