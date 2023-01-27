Мост через Оредеж отремонтируют

В Волосовском районе это мост через реку Сумка на дороге Толмачево — Нарва, в Гатчинском — через Оредеж на дороге Куровицы — Сиверская — Дружная Горка, в Тосненском — через Ушачку на трассе Ушаки — Гуммолово, в Киришском — через Черную на дороге Кириши — Волхов, в Выборгском — через Вуоксу на дороге Каменногорск — Дубинино и безымянный ручей на трассе Лесогорск — Топольки. Контракты на выполнение работ заключены «Ленавтодором».

Также дорожники продолжат обновлять мосты через Систу под Кингисеппом, Орьевку на дороге Лужицы — Первое Мая, через Лемовжу в Волосовском районе и Суйду в Тосненском, где работы стартовали в прошлом году.

Масштабное обновление мостов на областных трассах стартовало с прошлого года: благодаря дорожному нацпроекту отремонтированы мостовые переходы через реки Чёрная, Черенка и Гороховка в Ломоносовском, Бокситогорском и Выборгском районах.

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» поручением Президента России Владимира Путина ранее был продлён до 2030 года. В Ленобласти по нему реализуются три проекта: «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Региональная и местная дорожная сеть», «Безопасность дорожного движения».