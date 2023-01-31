Счастливый конец двухлетнего трудового конфликта

Два года назад Алексей С. (имя изменено) получил уведомление о грядущем сокращении в связи с ликвидацией организации, в которой он трудился. В документе была указана дата увольнения – 1 марта 2021 года. Зная о своих правах, заявитель ожидал от организации-ликвидатора определенных действий. Не дождавшись, по истечении полутора лет (в конце сентября 2022-го) С. пожаловался Уполномоченному по правам человека в Ленинградской области:

«До сих пор мне не вернули трудовую книжку, не выдали справку 182н, необходимую для расчёта пособий по временной нетрудоспособности, не направили сведения обо мне в Пенсионный фонд РФ! В общем, ничего из того, что должны сделать при увольнении, не сделали!»

Как итог – Алексей, устроившись на новую работу, получает «больничное» пособие и отпускные в минимальном размере, поскольку сведения о его доходах и отчислениях за два календарных года ничем не подтверждены.

По поручению Сергея Шабанова в этой истории разбиралась сотрудник аппарата Маргарита Максимова. Прежде всего она предметно поговорила и с заявителем, и с руководителем ликвидационной комиссии. Выяснилось, что бывший главный бухгалтер организации, в которой трудился С., не передала в комиссию необходимые документы в установленном законом порядке и не сообщила в ПФР сведения о страховых взносах заявителя. И комиссия, «кивая» на бывшего работодателя, тоже ничего не предпринимала. Только после нашего вмешательства все начали обсуждать, переписываться, искать… и нашли. В ноябре 2022 года сведения о трудовой деятельности С. были направлены в Пенсионный фонд.

Что касается трудовой книжки и справки, то в ликвидационной комиссии заверили, что заявитель в любое время может явиться за ними лично в офис либо дать письменное согласие, и документы будут направлены ему почтой. И что его официально уведомляли об этом устно и письменно, однако С. в течение полутора лет так и не откликнулся.

На это Алексей С. возразил: «Неправда, я приезжал к ним! Но на месте никого не было. Они на «Ваське» находятся – не ближний свет, чтобы ездить туда из Гатчины постоянно!»

Но постоянно и не понадобилось. Понимая, что в основе конфликта лежит банальное нежелание обеих сторон «слышать» друг друга и «подстраиваться», Уполномоченный выступил в роли медиатора, главная задача которого всегда – обеспечить взаимопонимание между сторонами, выявить разные варианты решения конфликта и помочь сторонам найти решение проблемы на условиях, приемлемых для всех участников спора.

С этой целью Маргарита Максимова провела переговоры с заявителем и ликвидатором, выбирая удобную для всех дату и время, и в назначенный день буквально «привела за руку» Алексея С. в офис на Васильевском острове.

Встреча прошла в доброжелательной атмосфере. Всего несколько минут, и справка вместе с трудовой книжкой были вручены заявителю.

Он остался доволен, сообщил, что претензий больше не имеет, и поблагодарил Уполномоченного за содействие.

Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области