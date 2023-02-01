«Белые призраки»: мы этой памяти верны

Военно-спортивная игра «Белые призраки» состоялась в День освобождения поселка Сиверский от фашистских захватчиков, 30 января.

Перед началом соревнований руководитель центра «Чкалов парк» Виталий Шиян провел для школьников экскурсию по Музею истории Российского патриотизма и пояснил, что патриотическое мероприятие называется «Белые призраки» в память о героях-лесгафтовцах – студентах и преподавателях института физкультуры.18 июля 1941 года вышло постановление «Об организации борьбы в тылу германских войск», в котором подчеркивал, что борьба на оккупированной врагом территории должна принять характер партизанской войны. К этому времени на базе института физкультуры имени Лесгафта уже было сформировано 12 диверсионных групп общей численностью около 300 человек (в состав каждой группы входило по 20–25 человек). Фашисты звали их «Белой смертью», «Белыми призраками» и «Смертью на лыжах». На оккупированных немцами территориях они появлялись перед фашистами неожиданно, нагрянув из глубины лесов. Пленных не брали и в живых никого не оставляли.

Силами энтузиастов в д. Ляды Гатчинского района открыт памятный знак, посвященный спортсменам-героям из отряда Косицына.

- В проведении патриотического мероприятия нас очень поддержал Почетный гражданин города Гатчины, депутат города Гатчины Юрий Иванович Назаров, - сказал руководитель «Чкалов парка» Виталий Шиян. - Хочу отметить, что сама идея увековечить подвиг Косицына принадлежит Юрию Ивановичу. Нам очень приятно, что он подключился к нашей работе и сегодня выступил перед школьниками.

Краевед Владимир Елкин, обладатель обширной коллекции открыток, в очередной раз предоставил Музею истории Российского патриотизма тематическую выставку. В этот раз - уникальные материалы на тему «Новогодний привет во время Великой Отечественной войны». Это подлинные открытки и письма с фронта и на фронт. Затаив дыхание, ребята слушали Владимира Ивановича. За каждой из ста открыток стоит судьба русского солдата и его родных.

- Любая тема – безгранична, - отметил Владимир Елкин. - Только по военной теме у меня есть десять коллекций разной тематики. Сейчас готовлю, посвященную морской пехоте. Если есть желания – можно придумать любую выставку. Обращайтесь, подберу открытки. Материал есть – и открытки, и письма.

Друзья «Чкалов парка» представили для выставки диорамы, которые созданы по военным фотографиям, демонстрирующим примеры мужества и героизма. Так, житель п. Сиверский Дмитрий Королев рассказал ребятам о диораме, посвященной подвигу танкистов экипажа Зиновия Колобанова. В экспозициях музея также представлена информация о антифашистском подполье, о молодежном сопротивлении, есть очень редкие фотографии пос. Сиверский времен Великой Отечественной войны.

Непосредственное участие в патриотическом мероприятии приняли ученики и преподаватели Сиверской школы №3 и Гатчинской школы №11. Представители Гатчинского отделения Российского Красного креста также выставили команду и провели мастер-класс по оказанию первой помощи. Обеспечивал проведение военно-спортивной игры отряд Юнармии им. Г.С. Титова под руководством начальника штаба Дениса Соснина.

Старт соревнований был ярким и эмоциональным. Природа, наконец, наградила гатчинцев снегом. Дистанция была трудной: нужно было метать гранаты в цель и стрелять, не снимая лыжи. Мальчишки и девчонки старались изо всех сил. И тут уже не важно, кто победил – главное, участие и взаимовыручка.

А в завершение мероприятия всех накормили настоящей военной кашей – гречневой с тушенкой - и напоил горячим чаем.

В планах «Чкалов парка» расширение музея и дальнейшее развитие деятельности центра.

- Мы продолжим расширять музей. Так, галерея бюстов героев России будет дополнена героями СВО. Также в планах проведение курса молодого бойца - это гражданская инициатива. У нас набраны инструкторы, есть оборудованная открытая площадка. Сейчас мы подаем заявку на грант, и надеемся, что сможем получить необходимое оборудование. Важно, что у нас есть поддержка администрации Гатчинского района. С нами депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Анатольевна Тептина, помощь в проведении мероприятий оказывает депутат Госдумы Ольга Занко. Тренировки по военно-спортивным дисциплинам помогает проводить военно-патриотическое объединение «Отчий край». Мы благодарны всем нашим партнерам, в том числе комитету по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района. На базе центра «Чкалов парк» создана Федерация народных видов спорта, которую возглавляет Алексей Чугин, он также является моим заместителем по проекту «Аллея Российской славы», - сказал Виталий Шиян.

Игра прошла с хорошим эмоциональным подъемом. Организаторы рассчитывают, что в следующем году проведут ее в расширенном составе.

Татьяна Можаева