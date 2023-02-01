ЛГУ включился в просветительский марафон Года Команды Знаний

«Мы с большим воодушевлением поддерживаем наш областной Год Команды Знаний. Образовательная функция лежит в основе деятельности университета, и мы с радостью транслируем наши знания. Из значимых мероприятий, которыми мы поддерживаем в этот год, отмечу международный научный форум «Специальное образование XXI века», посвященный столетию со дня рождения психолога В.И. Лубовского, который мы проведем в апреле. В июне для юных ученых запустим онлайн-школу «Ростки науки», ― рассказал ректор ЛГУ им. А.С. Пушкина Григорий Двас.

Также в рамках Года Команды Знаний преподаватели и студенты ЛГУ проведут ряд конференций: в марте – «Школа XXI века», в апреле – «Царскосельские чтения. Год педагога и наставника», в мае ― «Перевод. Язык. Культура».

В Выборге университет проведет сразу два мероприятия – это конференция «Традиции и инновации в профессиональном образовании» и заседание президиума Малой академии наук экологии, краеведения и туризма «Уникальные природные объекты Ленинградской области».

В Луге запланированы «Лужские научные чтения», а в Бокситогорске – «XXVI Вишняковские чтения: условия эффективности социально-экономического и культурного развития региона».

В апреле университет будет работать на конференции «Семья и детство в повседневной жизни: история и современность», в июне ― на традиционной международной научной конференции «Пушкинские чтения». А в ноябре вуз проведет исследовательский семинар «Великие русские учителя». Финальным же мероприятием Года станет декабрьская всероссийская научная конференция «Физическая культура и спорт в постиндустриальную эпоху: проблемы и пути решения».

Напомним, 2023 год объявлен в Ленинградской области Годом Команды Знаний. Таким образом Ленобласть поддерживает мероприятия Года педагога и наставника, объявленного в России президентом Владимиром Путиным и продолжает развивать идеи совместной работы всех жителей на благо региона, заложенные во время предыдущего Года Команды 47.